Zeitzeugen nun in der Topothek Pulkau zu finden

Ein wissenschaftliches Team aus unterschiedlichen Institutionen unter der Gesamtleitung von Heidemarie Uhl sowie die Künstler Martin Krenn und Rosa Andraschek haben im Rahmen eines Forschungsprojektes die Geschichtswerkstatt „Spuren lesbar machen“ initiiert.

Mit dem Projekt, das seit März 2022 läuft, wird die Geschichte des Granitsteinbruchs in Roggendorf bei Pulkau untersucht. Neben den Wissenschaftlern forscht die Bevölkerung aktiv mit ( die NÖN berichtete ). Kürzlich fand im Stadtsaal unter regem Andrang eine Präsentation zu den vorläufigen Endergebnissen und Erkenntnissen statt.

Zeithistorikerin Heidemarie Uhl fungierte als Moderatorin und stellte die vier Säulen des Projekts vor: Wissenschaft, Kunst, die Mitarbeit der heimischen Bevölkerung und die digitale Zugänglichkeit von analogen Geschichtsräumen. Impulsgeber war der Maler Ferdinand Melichar, der lange Zeit in der Nähe gewohnt hat. Im Zentrum steht die Frage, wie man mit diesen historischen Orten heute umgehen und sie erforschen könnte.

Einstigen Zwangsarbeitern wurde ein Gesicht gegeben

Uhl dankte vor allem der Bevölkerung vor Ort, die ihre persönlichen Dokumente und Erinnerungen zu den Treffen der Geschichtswerkstatt mitgebracht hatte, sodass diese von den Wissenschaftlern historisch eingeordnet werden konnten. Der Obmann des Fotoclubs, Karl Schneider, war eine wichtige Anlaufstelle im Rahmen der Geschichtswerkstatt.

Wolfgang Gasser vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs stellte eine soziale Skizze über die Orte von Zwangsarbeit in der NS-Zeit in Österreich vor. Edith Blaschitz, Historikerin an der Donauuniversität Krems, suchte außerhalb von Pulkau in vielen Archiven und jüdischen Forschungsstellen nach den Lebensgeschichten jener jüdischen Familien, die als Zwangsarbeiter im Steinbruch gewesen waren. Durch Fotomaterial ist es ihr gelungen, diesen Menschen ein Gesicht zu geben.

Zusätzlich führte sie Interviews mit Zeitzeugen, die nun in der Topothek zur Verfügung stehen. Durch die Grundlagenforschung und die Einbindung der Bevölkerung kam es nämlich zur Gründung der Topothek Pulkau, die von Georg Vogt von der Fachhochschule St. Pölten vorgestellt wurde.

Besonders spannend waren dann die Beiträge der Forscher vor Ort. Wolfgang Mattes beleuchtete die Geschichte seiner eigenen Familie, die in der NS-Zeit schwer gelitten hatte.

Als Bürgermeister Ambros Geist inhaftiert wurde …

Einer seiner Großväter war Ambros Geist, der von 1924 bis 1938 Bürgermeister von Pulkau war. Am 12. März 1938 wurde er ohne jegliche rechtliche Grundlage abgesetzt und zusammen mit Schuldirektor Anton Trojan in Retz inhaftiert.

Schlimm war es auch Wolfgang Mattes‘ Vater Karl ergangen, der bis 1938 an der BH Hollabrunn war und dann ins KZ Dachau verbracht worden war. Er überlebte und war von 1947 bis 1957 Bezirkshauptmann in Mistelbach und von 1960 bis 1964 Bürgermeister von Pulkau.

Ludwig Wurst wusste, dass ein polnischer Zwangsarbeiter für seine Familie gearbeitet hatte. Bei seinen Nachforschungen dazu fand er eine wichtige Liste vom Krankenhaus Eggenburg, wo in den Jahren 1938 bis 1945 alle ausländischen Staatsbürger mit Namen, Nationalität sowie deren Ein- und Austrittstag und der Information, wohin sie entlassen wurden, erfasst worden waren. Die Liste wurde vom Roten Kreuz im Mai 1946 erstellt und lässt erahnen, wie viele Zwangsarbeiter allein im Umfeld von Eggenburg eingesetzt waren.

Historiker Herbert Puschnik berichtete über das bewegte Leben seines Vaters, der in Marburg an der Drau geboren wurde. Dessen Mutter war eine Deutsch-Marburgerin, Puschniks Vater hatte Slowenisch erst im Kindergarten erlernt. Im Gymnasium lernte er dann auch Serbokroatisch und die kyrillische Schrift, Französisch, Latein und Griechisch. Er besuchte das Gymnasium bis zur siebenten Klasse, dann wurde Marburg von den Hitler-Truppen eingenommen. Alle Schüler, deren Eltern nicht in der Partei waren, wurden der Schule verwiesen.

Gedenktafeln für zwei Frauen in Vorbereitung

Von da an war das Leben gefährlich, es kam immer wieder zu willkürlichen Hinrichtungen, daher floh Puschniks Vater zu seinem Onkel nach Graz, kam so zur Eisenbahn und wurde später Bahnhofsvorsteher von Pulkau. Sein Vater habe es ängstlich vermieden, über diese Zeit im Steinbruch zu reden, was Puschnik bis heute beschäftigt.

Seine Frau Herta, auch Historikerin, hat zu zwei Jüdinnen in Pulkau, Theresia Schnürmacher-Aschenberger (in Pulkau geboren) und der Lehrerin Mathilde Wurzer (in Pernersdorf geboren) recherchiert, die beide in Konzentrationslagern ermordet wurden. Gedenktafeln für die beiden Frauen werden demnächst aufgestellt.

Bürgermeister Leo Ramharter erzählte von der Nutzung des Steinbruchs nach Ende des Steinabbaus und über die kulturellen Veranstaltungen, wie das Kreativfest oder Passionsspiele, die dort stattfinden. Hans Schuh gab eine Einführung in die Pulkauer Topothek und bat um weiteres Infomaterial, das in Zukunft digitalisiert werden könnte. Die medialen Kunstprojekte von Martin Krenn und Rosa Andraschek werden finalisiert und im Frühjahr, voraussichtlich Anfang April 2023, präsentiert.

Die vielen neuen Sichtweisen und Details über die schrecklichen Lebensumstände der polnischen, russischen, ukrainischen und ab 1944 auch der 29 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter während der NS-Zeit im Steinbruch kamen erstmals so deutlich ans Tageslicht und werden durch das Projekt bewusster und offener wahrgenommen.

