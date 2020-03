Nach der Nachricht, dass das ganze Land heruntergefahren wird, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen, koordiniert die Gesunde Gemeinde Wullersdorf die Vernetzung von Helfern. Bereits am Sonntag haben sich erste Personen gemeldet, die ihre Mitbürger in den schwierigen Zeiten unterstützen möchten. „Wir führen am Gemeindeamt eine Liste mit freiwilligen Helfern und vernetzen uns über eine WhatsApp-Gruppe“, informiert Wullersdorfs Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer.

Personen, die das Haus nicht mehr verlassen wollen oder können, können bei den Wullersdorfer Lebensmittelhändlern Bestellungen aufgeben. Transporte bis zum nächsten Tag und bis vor die Haustür werden von der Gesunden Gemeinde organisiert. „Was die Lieferung von Medikamenten betrifft, sind wir mit unserer Ärztin Edith Lackner in Kontakt, aber auch mit unseren Sprengelärztinnen Regina Widl und Marlene Wimberger-Novotny“, sagt Maurer, dass es hier noch rechtliche Dinge abzuklären gelte.

Eine Liste mit den Direktvermarktern der Gemeinde werde ebenfalls gerade aktualisiert.

„Es freut mich, wie viele Mitbürger sich Gedanken um ihre Mitmenschen machen. In herausfordernden Zeiten braucht es Zusammenhalt“, sieht Maurer auch die positiven Dinge, die die aktuelle Corona-Krise bewirkt.