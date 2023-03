Ferienspaß in Maissau vorprogrammiert

In Kooperation mit der Arbeitsgruppe der familienfreundlichen Region Manhartsberg steht bereits das erste Projekt an: In fünf Ferienwochen im Sommer können Kinder aus der Region von 6-12 Jahren Spaß am Sport erleben und gleichzeitig ihre Gesundheit fördern. Eine Anmeldung für die rund 125 Plätze ist bis Ende Juni 2023 möglich. Darüber hinaus soll die neue Regions-Radrundroute „Wald & Reben-Radtour“ Bürger und Gäste zum Erkunden der Region auf gesundheitsfördernde und klimafreundliche Art einladen. Die Route ist bereits online abrufbar und soll noch heuer beschildert werden.

Ein regional abgestimmtes Ferienprogramm war eines der größeren Anliegen der Bürger, welches im Rahmen der Online-Befragung zur Zertifizierung als familienfreundlichenregion im Herbst 2021 geäußert wurde. Um Möglichkeiten dafür auszuloten, wurde im Sommer 2022 eine Projektgruppe gebildet und die bereits bestehenden Ferienangebote in den Regionsgemeinden erhoben. Im Sommer 2023 wird das Angebot nun um weitere zwei Gemeinden ausgeweitet, sodass in fünf Regionsgemeinden jeweils eine Erlebnis-Sportwoche (Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-14 Uhr) für Kinder aus der Region zwischen 6 und 12 Jahren angeboten wird: Maissau: 3.-7. Juli, Eggenburg: 24.-28. Juli, Röschitz: 31. Juli - 4. August, Burgschleinitz-Kühnring: 07.-11. August, Sigmundsherberg: 21.-25. August.

Anmeldungen sind unter www.xundinsleben.at/Feriencamps/Informationen-2/anmeldung möglich, Informationen erhalten Interessierte auch auf den Gemeindeämtern.

Neben der terminlichen Abstimmung war auch die einheitliche Kostengestaltung ein wesentliches Element der Zusammenarbeit, wobei die NÖ.Regional im Rahmen der NÖ Kleinregionsbetreuung unterstützte. Alle sieben Regionsgemeinden einigten sich darauf, die Kosten für das Mittagessen sowie einen Teil des Elternbeitrages für Kinder aus ihrer Gemeinde zu übernehmen. Durch das Engagement der Region Manhartsberg als „Gesunde Region“ kann der Elternbeitrag darüber hinaus auch über das NÖ Gesundheitsförderungsprogramm „Tut gut!“ gestützt werden und beträgt 115, Euro pro Kind und Woche.

Ganz im Sinne der Gesundheitsförderung ist auch die neue regionsverbindende Radrundtour, die kürzlich mit „Wald & Reben-Radtour“ ihren Namen erhalten hat. Online findet man die Tour bereits unter www.waldviertel.at/a-wald-reben-radtour.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.