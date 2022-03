Community Nurse: Projektstart in Hollabrunn steht bevor

Anfang des Jahres wurde ein Förderangebot von der Europäischen Union an die Stadtgemeinde Hollabrunn gerichtet. Der Antrag an die Förderstelle wurde nunmehr angepasst. „Es freut mich, dass dieses wichtige Projekt für unsere Katastralgemeinden nun kurz vor der Umsetzung steht. Gerade durch die Zentralisierung von Gesundheitseinrichtungen in der Stadt besteht in den Katastralgemeinden ein besonderer Bedarf an gesundheitsförderlicher Unterstützung“, sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky.

Der für Gesundheitsagenden zuständige SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant sieht diese Entwicklung ebenfalls sehr positiv: „Bereits 2021 habe ich auf die wachsenden Herausforderungen im Bereich der Langzeitpflege hingewiesen, nun bin ich stolz, dass gerade wir als Gemeinde Hollabrunn einen Beitrag dazu leisten und für dieses Pilotprojekt ausgewählt wurden.“

Interessante Veranstaltungen geplant

Die Antragstellung der Stadtgemeinde Hollabrunn wurde durch die Gesundheitswissenschaftlerin Lilly Damm vom Zentrum für Public Health der MedUniWien unterstützt. „Die Besonderheit dieses Projekts liegt darin, dass durch einen spezifischen Public-Health-Ansatz die Gesundheitskompetenz von Menschen mit Gesundheitsproblemen gestärkt wird, und zwar von jenen, die am meisten davon profitieren können", erklärt sie. Darüber hinaus werde es eine Reihe von interessanten Veranstaltungen für die gesamte Gemeinde Hollabrunn geben.

Als Community Nurse sollen diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen zum Einsatz kommen. „Die Stellenausschreibung läuft derzeit noch und die Stadtgemeinde Hollabrunn würde sich über zahlreiche Bewerbungen für dieses innovative Projekt freuen", betont Stadtamtsdirektor Franz Stockinger, der für die Konzeption des Antrages verantwortlich zeichnet.

Die Stellenausschreibung ist auf der Website der Stadtgemeinde zu finden.

Hintergrund:

Internationalen Beispielen folgend sollen Community Nurses in Österreich niederschwellig, bedarfsorientiert und bevölkerungsnah auf Gemeindeebene tätig werden. Das Angebot richtet sich an ältere zu Hause lebende Menschen, mit drohendem oder bestehendem Informations-, Beratungs-, Pflege- und/oder Unterstützungsbedarf, sowie deren pflegende und betreuende Angehörige und Familien. Ein zentrales Element stellt dabei der präventive Hausbesuch für Menschen ab dem 75. Lebensjahr dar.

Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken, das Wohlbefinden zu verbessern sowie den Verbleib von älteren Menschen im eigenen Zuhause nicht zuletzt durch Stärkung der Selbsthilfe von Betroffenen und deren Angehörigen zu ermöglichen. (Quelle: Gesundheitsministerium)

