Für alte Menschen da: „Einsamkeit ist häufig ein Thema“

Im September 2022 kam es zu den ersten Kundenkontakten der beiden Community Nurses Anja Altinger und Michaela Hudetschek-Kührer. Denn die ersten Monate des neuartigen Projektes wurden für die Stellenausschreibung, Recherchen, Kontaktaufnahmen mit den wichtigsten Stakeholdern und dem Aufbau einer Arbeitsstruktur benötigt. „Im letzten halben Jahr konnten wir eine positive Entwicklung bei den Kontaktaufnahmen zu uns beobachten“, informiert Altinger.

Das Angebot wurde laufend erweitert: Sprechstunden im Rathaus bzw. in den Katastralgemeinden, Stammtische für pflegende Angehörige und diverse Vorträge finden seit Anfang 2023 regelmäßig statt.

Das Aufgabengebiet der Community Nurses besteht aus Hausbesuchen und dem Planen und Durchführen vieler Veranstaltungen. Ein durchschnittlicher Hausbesuch nimmt rund zwei Stunden in Anspruch. „Die Anzahl an Hausbesuchen schwankt zwischen vier und zehn pro Woche“, so Altinger.

„Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität“

Inhaltlich konzentriert sich die Beratung auf die Vorsorge: Wie kann ich so lange wie möglich gesund und fit zu Hause bleiben? Bei den Hausbesuchen seien die Themen meist so vielfältig wie die Menschen selbst. „Die – nach außen oft nicht sichtbare – Einsamkeit ist jedoch ein sehr häufiges Thema“, erklärt die Krankenpflegerin.

Der Projektausschreibung entsprechend ist der Fokus auf Menschen über 75 Jahre gelegt. „Wir dürfen aber auch Menschen über 60 mit chronischen Erkrankungen betreuen und pflegende Angehörige unterstützen“, schildert Altinger.

Das EU geförderte Projekt ist bis Ende 2024 zeitlich begrenzt und in dieser Zeit kann weder der Begriff Community Nursing geändert noch das Personal aufgestockt werden. „Wir sind davon überzeugt, einen großen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der älteren Bevölkerung leisten zu können und das Versorgungssystem entlasten zu können“, erklärt die Community Nurse. Sie hofft, dass aus dem Projekt mit 2025 ein fixer Bestandteil des Gesundheitssystems werden kann.

