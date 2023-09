Hollabrunner Spitalsteam feierte in Korneuburger Werft

Die Halle 55, in der das Sommerfest stattfand, liegt direkt am Donauhafen in Korneuburg und bietet sich als perfekte Location für ein Sommerfest an. Der Bestandteil der ehemaligen Schiffswerft war nun Schauplatz einer Veranstaltung der Hollabrunner Spitalsbelegschaft. Viele folgten der Einladung in die Werft, wo sie von Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger und der Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Katja Steininger, empfangen wurden. Auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl sprach im „fremden“ Bezirk zu den Besuchern, die sich an einem gediegenen Buffet laben konnten.

Die Umrahmung und Begleitung der Feier übernahm der Künstler Gernot Unterweger mit seinem abwechslungsreichen Musikprogramm. Neben dem Angebot zur Teilnahme an einem Riesenwuzzler-Turnier gab es eine Cocktail- und Weinbar. Das sommerliche Wetter lud dazu ein, den Abend in gemütlicher Atmosphäre im Outdoor-Bereich ausklingen zu lassen.