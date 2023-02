Club "Fit for Life" hilft in Mombasa

Werbung

Knapp 90 Zuhörer kamen zur Präsentation des Schulprojektes vom „Fit for Life“-Club, welches sich den Slums von Mombasa widmet. Eingeladen wurde dazu in den Gettsdorfer Pfarrsaal.

Dieses Projekt umfasst nicht nur eine Schule, sondern auch eine Wasseraufbereitungsanlage, ein Fußballprojekt verbunden mit der Förderung von Fußballtalenten und die schulische Weiterbildung der Kinder. Pfarrgemeinderätin Maria Guggenberger begrüßte die Gäste und die Vortragenden, die ehrenamtlich tätigen Franz und Bernadette Weber vom Club „Fit for Life“. Besonders freute Franz Weber, dass sich viele Gäste aus Hollabrunn und Retz einfanden.

Er schilderte die derzeitige Situation und die Aktivitäten des vergangenen Jahres mit einer Powerpoint-Präsentation. „Bis zu 350 Kinder waren im Vorjahr in der Schule. Durch die Pandemie und die Kriegsgeschehnisse war und ist die finanzielle Lage sehr prekär. Langsam wird es etwas besser, denn die Touristen kommen wieder“, führt Weber aus. Lehrer verdienen in Mombasa etwa 90 Euro im Monat, zusätzlich ist die Inflation in Kenia höher als in Europa.

Die 2007 gegründete Privatschule versorgt die Kinder auch mit einem Mittagessen – für manche Kinder die einzige Möglichkeit, eine Mahlzeit am Tag zu bekommen. Derzeit gibt es für den Unterricht keine Computer. Daher möchte man heuer in eine Photovoltaik- und Solaranlage investieren sowie die Wasseraufbereitungsanlage verbessern und ausbauen.

Das Sozialprojekt FC Nyota möchte man unter dem Motto „Spaß und Freude mit dem Fußball“ ebenfalls fortführen. Begeistert sagt Weber: „Etwas, was man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann: 80 Kinder, davon 30 Mädchen, trainieren zeitgleich auf einem Fußballplatz – und das funktioniert!“ Hier gebe es ebenfalls Investitionsbedarf, der Boden des Fußballplatzes ist nämlich kaputt.

Vor einigen Jahren besuchten drei Spieler des SC Retz die Kinder in Mombasa. Was auffiel: Die Nachwuchskicker waren rasch erschöpft. Die Ursache dürfte die mangelhafte Ernährung und die schlechte Wasserqualität gewesen sein, dies wurde durch eine Laboruntersuchung des Wassers bestätigt. In der Folge wurde die Wasseraufbereitungsanlage errichtet. Finanziert wird das gesamte Projekt durch Spenden, und man kann Bildungs- und/oder Teampartner eines Kindes werden.

„Beides ist wichtig, wir freuen uns über einmalige Spenden, damit wir zum Beispiel die Schule elektrifizieren können. Oder wenn jemand mit 35 Euro im Monat einem Kind den Schulbesuch ermöglicht“, ist Weber dankbar. Er hofft auf zukünftige Sponsoren und Bildungspartner für die Kinder der Slums. Nach dem Vortrag gab es noch ein Pfarrcafé, dessen Erlös an dieses Projekt gespendet wurde.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.