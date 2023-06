„Die glorreichen Sieben" treffen sich seit 20 Jahren

„Es ergab sich, dass wir uns nach der heiligen Messe in einem unserer Keller trafen. Da hatten wir die Idee, wir könnten uns jeden dritten Sonntag vom Frühjahr bis in den Herbst immer in einem anderen Keller auf ein Achterl und ein Stück Brot treffen", erzählt Karl Hummel. Ab diesem Zeitpunkt gab es die Gettsdorfer Köllamauna. Spaßhalber nannten sie sich „Die glorreichen Sieben".

„Wir sitzen ungefähr zwei bis drei Stunden beisammen und plaudern über Gott und die Welt", führt der Ortsvorsteher aus. „Einige Freunde verließen die Gruppe, dafür sprangen wieder andere ein.“ Für die Gettsdorfer "Es ist ein schöner Brauch im Weinviertel und wir sind auch stolz darauf.“