Retzer Land rührt Werbetrommel für E-Autos

Manuela Wurst aus Schrattenthal durfte ein Wochenende lang die Vorzüge eines nagelneuen Elektroautos kennenlernen: „Ich freue mich total über den Gewinn. Wir spielen schon lange mit dem Gedanken, ein E-Auto zu kaufen. Es ist absolut bequem zu fahren und mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage am Dach ist es unschlagbar günstig im laufenden Betrieb“, meint die Gewinnerin. Der Retzer Bürgermeister Stefan Lang, Obmann der Klimamodellregion, dankte der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu), die das E-Auto zur Verfügung stellte.

Gregor Danzinger, Manager der Klimamodellregion, ging indes auf drei häufig gestellt Fragen zur E-Mobilität ein:

Wie viel zusätzlichen Strom braucht Elektro-Mobilität?

Durch die Steigerung des Elektro-Auto-Anteils am Gesamtverkehr steigt natürlich der Strombedarf. Allerdings sind Elektrofahrzeuge deutlich energieeffizienter als Autos mit Verbrennungsmotoren. So ist der durchschnittliche Energieverbrauch eines Elektro-Autos je nach Fahrzeugsegment um 67 bis 77 Prozent niedriger als jener eines vergleichbaren Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor. Während also durch die vermehrte Nutzung von Elektro-Autos der Strombedarf leicht ansteigt, sinkt der Ölverbrauch um das Dreifache.

Sind Elektro-Autos teurer als Autos mit Verbrennungsmotor?

Das kann man sich für den eigenen Vergleich einfach hier ausrechnen lassen: https://autokostenrechner.enu.at/. Ein Gesamtkostenvergleich zeigt, dass sich der Kauf wegen geringeren Kosten für Wartung, Versicherung und Energie für den Fahrbetrieb oft schon innerhalb weniger Jahre auszahlt. Auch die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie die motorbezogene Versicherungssteuer entfallen.

Stimmt das: Batterien sind Stromspeicher von heute und der Rohstoffspeicher der Zukunft?

Im Laufe der Nutzungsdauer nimmt die zur Verfügung stehende Akku-Kapazität nur geringfügig ab, sodass die Batterie nach der langen Verwendung im Elektro-Auto sogar als Speicher für andere Zwecke verwendet werden kann. So haben viele Akkus ein „Second Life“ als stationäre Zwischenspeicher in einem Gebäude, um Strom aus erneuerbaren Energien zu puffern. Zur Steigerung der Nachhaltigkeit werden europaweit Recyclinganlagen geplant, um die wertvollen Rohstoffe der Akkus am Ende ihrer Lebensdauer, also nach vielen Jahren, zurückzugewinnen.