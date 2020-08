Die Polizei warnt vor einem Hundehasser in Hadres, der Giftköder aus Hühnerfleisch auslegt, die das hochgiftige Insektizid Carbofuran enthalten. Bei plötzlich auftretenden Krämpfen des Hundes, Atemnot, Erbrechen und Lähmungserscheinungen muss sofort ein Tierarzt aufgesucht werden.

Im aktuellen Fall ging der Täter besonders dreist vor: Die Giftköder wurden am Dienstag vergangener Woche, vermutlich gegen 8 Uhr morgens, über den Zaun in den Garten der Hundebesitzerin geworfen. Für das Tier, das einen Wert von 5.000 Euro hatte, gab es keine Rettung mehr. Die Hundehalterin erstattete Anzeige. Ein toxikologisches Gutachten, das die Besitzerin in Auftrag gab, bestätigte eindeutig, dass der vierjährige Jagdhund vergiftet wurde. „Wer tut denn so was?“, fragt sich eine Hadreserin entsetzt, „Ein unschuldiges Tier zu töten!“

Hunde vergiftet: hohe Strafen für Tierquälerei

Es ist nicht das erste Mal in der unmittelbaren Gegend, dass sich Hundebesitzer um ihre Vierbeiner sorgen. Bereits vor sechs Jahren verstarben in der Gemeinde mehrere Hunde auf ungeklärte Weise. Darunter war auch der Vorgänger des vergifteten Jagdhundes. Bereits damals bestand der Verdacht, dass alle Hunde vorsätzlich vergiftet wurden.

Anfang dieses Jahres hatte schon ein Hund einen Köder mit Rattengift aufgenommen; für den Vierbeiner gab es keine Rettung mehr. Tierquälerei wird mit hohen Geldstrafen oder sogar mit einer Gefängnisstrafe geahndet. Die Polizei ermittelt. Zweckdienliche Hinweise – auf Wunsch vertraulich – werden erbeten.