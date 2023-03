Vorfreude in 100-Einwohner-Ort: Minichhofen wird digital

Weitgehend fertiggestellt wurde bereits de Leerverrohrung, wobei als nächster Schritt das Einblasen der Glasfaserleitungen erfolgen wird. Im Anschluss daran werden die Verkehrsflächen wiederhergestellt und die Restarbeiten in den einzelnen Häusern durchgeführt. „Somit besteht dann für alle Haushalte dieser Ravelsbacher Katastralgemeinde die Möglichkeit zur Nutzung des schnellen Glasfaserinternets“, freut sich Ortsvorsteher Erwin Schneider.

Ein besonderer Dank gebühre jenen engagierten Bürgern aus Minichhofen, welche in Eigeninitiative durch erste Interessentenerhebungen dieses Projekt gemeinsam mit der Marktgemeinde Ravelsbach in die Wege geleitet haben. Nach der Förderzusage zum Glasfaserausbau wurde durch die A1 Telekom Austria AG in Zusammenarbeit mit der Firma Leyer + Graf GmbH mit der Errichtung dieser zukunftsweisenden Technologie begonnen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.