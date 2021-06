Am Mittwoch vergangener Woche ließ Vizebürgermeister Günther Brandstätter die Böschungen entlang des Baritzbaches in der Dippersdorferstraße in „Neu-Glaubendorf“ – dem an Ziersdorf angrenzenden Ortsteil – ausräumen. Die Anrainer waren in einem Brief vor einigen Wochen darüber informiert worden. Allerdings nicht darüber, dass auch die Weidenbäume, in denen zurzeit Falken nisten, weggeschnitten werden. Das sorgte nun für Empörung.

Brandstätter argumentiert, dass die Weidenbäume auf der Bachböschung wachsen und nicht am Uferweg. „Die Uferböschung muss gerodet werden, damit das Wasser fließen kann und somit kein Hochwasser entsteht“, betont er.

Nach dem Protest einer Anrainerin wurden die Arbeiten am Donnerstagvormittag gestoppt. Ulli Weber zählt zu jenen, die den radikalen Kahlschlag, wie sie es nennt, nicht verstehen kann. „Bei uns gab es bis jetzt viele Falken. Seit gestern sind sie alle weg“, seufzt sie und meint: „Kann man das nicht im Herbst oder Winter machen – mit etwas mehr Gefühl?“

Arbeiten gestoppt, jetzt wird beraten

Es seien drei Brutpaare hier gewesen. Man hätte warten sollen, bis die jungen Falken flügge sind, sagt Weber. „Die Nester mit den Jungfalken oder Eiern liegen jetzt alle unter den abgeschnittenen Bäumen.“ Der Vizebürgermeister und Bürgermeister Peter Steinbach reagierten auf die Bestürzung und wollen sich nächste Woche mit einem Naturexperten und den Jagdleitern der Orte zusammensetzen. Dabei soll der günstigste Zeitpunkt für die Rodungen der Uferböschungen besprochen werden. Die Aktion sei nun jedenfalls bis auf Weiteres gestoppt.

Vizebürgermeister Günther Brandstätter ließ die Rodungen stoppen und will sich mit Experten beraten. Gemeinde

„Entlang des Baritzbaches, hinter den Häusern in der Dippersdorferstraße, wird nichts mehr gemacht“, beteuert Brandstätter. Auf 200 Metern wurden die Arbeiten bereits vollzogen.

Der Baritzbach fließt „hintaus“ weiter nach Dippersdorf und auf Höhe der Glashäuser der Gärtnerei Kemeter in die Schmida. Auch auf diesem Stück sind die Weidenbäume weg. Es steht nur mehr ein Nussbaum. Im Herbst sollen stattdessen Kirschbäume an beiden Uferwegen gesetzt werden, so Brandstätter, der berichtet: „Leider hat der starke Bewuchs am Baritzbach auch zu einer Rattenplage geführt.“ Einige Anrainer berichteten von vermehrtem Aufkommen der Bisamratten.

Zum Teil werde die Räumung des Bachbetts daher gefordert, bestätigt Bürgermeister Steinbach. Andere Gemeindebürger bezeichnen die Rodungsaktion wiederum als Drama. Dazu zählt der ehemalige Team-Stronach-Abgeordnete Walter Naderer aus Limberg. „Grünes Holz schneidet man nicht!“, ärgert er sich und vermutet: „Die Jäger wollen die hohen Bäume nicht, weil dort die Greifvögel sitzen.“

Bäume während der Brutzeit zu fällen, verstoße gegen das Jagdgesetz. Bestehe wirklich Gefahr, dass Äste abbrechen, könne man diese Arbeiten im Winter erledigen. Naderer stellt fest: „Die Arbeit als Naturschützer will keiner machen, sie ist ein unbedanktes Ehrenamt, bei dem man auch beschimpft wird.“