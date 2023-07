Ansturm auf erstes Feuerwehrfest im neuen Haus

Das erste Feuerwehrfest im neuen Glaubendorfer FF- und Dorfhaus war ein voller Erfolg: „Wir haben versucht aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre die Arbeitsbereiche für Feste so gut wie möglich zu gestalten“, erzählte Kommandant Jürgen Figerl am Beginn des Festes am Samstag.

An der Seite des Hauses gab es eine Grillstation, in der Fahrzeughalle wurde die restliche Infrastruktur aufgebaut. Daneben im Dorfzentrum gab es Kaffee und Kuchen. „Wir hatten eine Tafel, auf der wir noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten aufschreiben konnten“, schilderte Figerl.

Am Sonntag nach dem Fest waren nur vier Anmerkungen zu sehen. Etwa 50 Helfer waren im Einsatz, darunter auch neue Bürger aus der im Frühjahr eröffneten Siedlung. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Musikkapelle Rußbach. Für die vielen Kinder gab es eine Hüpfburg. Der Kommandant zog am Sonntagnachmittag Resümee: „Wir hatten einen Besucherrekord, ich bin hocherfreut über diesen Ansturm. Unsere Helfer haben ihre gute Laune nicht verloren, insgesamt hatten wir bei diesem Fest eine sehr gute Stimmung.“