Franz-Josefs-Bahn: Hilft der Zuzug beim Zug?

Vor etwa vier Jahren setzten sich Bürgermeister Peter Steinbach und Gemeinderätin Erika Post für die Inbetriebnahme der vorhandenen Bahnstation Glaubendorf ein. „Die Resonanz war damals sehr schwach“, erinnert sich der Bürgermeister an einen Aufruf in der Gemeindezeitung, weiß aber: „Dieses Problem trifft besonders Senioren und Schüler.“

Mit einem Brief an Gemeinde, ÖBB, Land und an das Klimaschutzministerium griff Familie Schmid aus Glaubendorf das Thema nun wieder auf. Unter anderem schreiben Elfriede und Walter Schmid: „Um einen Beitrag zur CO₂-Reduktion zu leisten, haben nicht nur wir uns ein Klimaticket gekauft. Doch der Verzicht auf das Privatauto ist nicht immer leicht.“

Außerhalb Wiens ist der Verzicht auf's Auto schwer

Ihr Hauptwohnsitz ist in Wien; das erlaube es, in vielen Situationen das Auto stehen zu lassen und Öffis zu benützen. „Sobald wir allerdings unseren Zweitwohnsitz in Glaubendorf aufsuchen wollen, sind wir nolens volens auf das Auto angewiesen“, hadern die Schmids.

Außerdem weisen sie auf die rege Bautätigkeit in der Gemeinde hin und sind sicher: „Von einer Wiedereröffnung der Station Glaubendorf-Wetzdorf – eventuell als Bedarfshaltestelle – würden nicht nur wir profitieren, sondern auch junge Familien, die nach Glaubendorf, Klein- und Großwetzdorf ziehen. Auch die Attraktionen am Heldenberg wären dann öffentlich erreichbar.“

Für andere Erledigungen oder etwa Arztbesuche wären manche Betroffene dann auch nicht mehr auf andere angewiesen. „Wir glauben daher“, so Elfriede und Walter Schmid, „dass es gerade jetzt an der Zeit wäre, diese Situation zu überdenken, neu zu evaluieren und diese vorhandene, aber nicht genutzte Bahnstation wieder aufleben zu lassen.“

Die NÖN fragte bei ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif nach. Dieser verwies auf „das größte Bahnausbauprogramm in der Geschichte unserer Republik“, das heuer beschlossen wurde. Ein selektiver Ausbau der Franz-Josefs-Bahn mit Direktanbindung nach Horn schlage im Rahmenplan bis 2027 mit 127 Millionen Euro zu Buche.

„Die ÖBB arbeiten gemeinsam mit Land und Bund an einem Programm zur Attraktivierung der Franz-Josefs-Bahn“, betont Seif. Das Ziel sei es, mit entsprechenden Investitionen und Maßnahmen an der Streckeninfrastruktur die Fahrzeiten zu verkürzen.

Eine gute Nachricht, was die Wiederbelebung der Glaubendorfer Station betrifft, ließ sich Seif nicht entlocken.

Zug ist nicht abgefahren

