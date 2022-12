Heldenberg feierte Abschied von Bürgermeister Steinbach

Werbung

Am Donnerstagabend verabschiedete sich Peter Steinbach als Bürgermeister mit einer Feier im Gasthaus Theurer. Vor 14 Jahren sei er in das Amt, wie er sagt, hineingerutscht.

In seiner Ära wuchs die Gemeinde Heldenberg von 580 auf 1.400 Hauptwohnsitze an. Mehr als 80 Kinder besuchen derzeit den Kindergarten. 2020 gewann Heldenberg – mit mehr Einwohnern unter 20 Jahren als über 60 – den Preis für die lebenswerteste Gemeinde in Niederösterreich.

Der Verkauf von Gründen des Schlossbesitzers Max Turnauer schuf Bauland für Jungfamilien. „Ziersdorf hat 70 Prozent für den Bau des Kindergartens zahlen müssen, du hast für den Kindergarten 70 Prozent Förderung bekommen“, lobte Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer die Manager-Qualitäten seines ehemaligen Kollegen.

Für den Ausbau des Glasfasernetzes gibt’s ebenso 100 Prozent an Förderungen wie für das Auffangbecken, „weil wir zum Wildwasserverband gehören“, ergänzte Steinbach. Der größte Erfolg sei jedoch gewesen, die Schuldenlast der Gemeinde zu tilgen. Die Ausgliederung des Ausflugsziels Heldenberg in eine eigenständige GmbH sei dabei ein wichtiger Schritt gewesen. Dies entlastete finanziell enorm. „Jetzt gibt es wieder soziale Projekte, wie zum Beispiel den gemeinschaftlichen Obstgarten“, erzählte Steinbach.

Als Obmann der Schmidatalgemeinden (Landschaftspark Schmidatal Manhartsberg) bleibt der 68-Jährige der Region mit seinen Manager-Qualitäten erhalten. Seine Freizeit verbringt er gerne im Wald, mit Wandern, Radfahren und Motorradausflügen. Mit einem Schulfreund unternimmt er zweimal im Jahr eine Reise, zuletzt in die Toskana. „In Siena konnten wir mit den Motorrädern direkt auf den Hauptplatz fahlen“, berichtete der Vater zweier Töchter (25 und 29 Jahre), der mit Christine verheiratet ist.

Von seinem Nachfolger Günther Brandstätter erhielt Steinbach einen „vitalen Geschenkkorb“ mit Gesundheitswässerchen. Auf dem Geschenkkorb prangte ein goldener 80er, der durchgestrichen war. Klar: Bis es so weit ist, wird der jung gebliebene Altbürgermeister bestimmt noch viele Akzente setzen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.