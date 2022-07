Schafe statt Spritzmittel: Demeter-Höfe öffneten Tore

Werbung

Winzer Martin Obenaus stellte im Rahmen der Langen Nacht der Demeterhöfe seinen Betrieb in Glaubendorf vor. Der 32-jährige Weinhauer reichte zu seinen „biodynamischen Weinen“ nach Demeter-Richtlinien nicht die obligate Heurigenjause, sondern Leberkäse von den eigenen Schafen.

Eine der Begründungen für sein „Leberkäsfestl“ war ganz pragmatisch: „Ein Schafbock ist uns ausgekommen und jetzt haben wir dieses Frühjahr 60 Lämmer bekommen“, lachte Obenaus. In seinen Weingärten weiden Schafe, die den Boden düngen. „Die Schafe sind von der Ernte bis zum Austrieb der Weinreben in den Weingärten, sie bearbeiten den Boden so stark, dass das mikrobiologische Leben wieder aktiviert ist“, erklärte Obenaus.

Der Glaubendorfer bewirtschaftet 25 Hektar Weingarten mit vier Angestellten und bis zu 15 Saisonkräften. Die Herstellung von biodynamischen Weinen nach Demeter-Richtlinien – auch „Natural Wines“ genannt – ist arbeitsintensiv. Nur die minimalste Menge an Schwefel ist erlaubt. Der Jungwinzer wirtschaftet seit 2015 nach den Demeter-Richtlinien. „Seit drei Jahren produziere ich zu 100 Prozent diese Naturweine“, schildert Obenaus, „es ist genau das, was ich machen will.“ Die Naturweine verkaufen sich sehr gut. Österreich habe die strengsten Demeter-Richtlinien weltweit.

Nur zwei Kilometer weiter wartete schon Demeter-Winzer Leo Uibel in Ziersdorf. Er hat seine sieben Hektar Weingärten am Köhlberg und nahm die NÖN und Weinkunden aus München zu einer Führung mit. Vor dem Weinkeller stehen Weinfässer aus Granit. „Die Granitfässer sind einzigartig, man braucht für die Gärung den Wein nicht kühlen“, erklärt der enthusiastische Winzer und Heurigenwirt, „weltweit gibt es davon nur 400 Stück“.

Im Weinkeller drinnen stehen drei Weinamphoren, die in Frankreich produziert werden. Er zieht mit dem Weinheber einen Grünen Veltliner von der Lese 2021 zum Probieren heraus. „Der Grüne Veltliner ist in seiner reinsten Form, er ist nicht gefiltert und hat keine Zusätze“, erzählt Uibel, „der Wein wird erst in eineinhalb Jahren abgefüllt, dann ist der Reifeprozess abgeschlossen.“

Erst beim Abfüllen in Flaschen kommt minimaler Schwefel dazu. Ein Vorteil bei den Demeter-Weinen ist, dass man keinen „Kater“ am nächsten Tag hat.

Zur Bodenstärkung gräbt der Ziersdorfer Kuhmist mit Steinmehl in die Erde. Der Mist darf nur von Kühen kommen, die keine Silage, also kein Gärfutter fressen. „Wir haben über 15 Prozent Ausgleichsfläche, wo nicht gemäht wird, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt“, erzählt Uibel, „dafür haben wir einen geringeren Ertrag.“

Nach der Kellerführung entzündet der Biowinzer ein Sonnwendfeuer in seinem Heurigenhof und die lange Nacht der Demeterhöfe kann endlos werden.

