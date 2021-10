„Die Leute werden sagen, was will uns eine Zuagraste schon über die Kellergassen erzählen“, scherzte Verdianu am Beginn der Führung am Dorfplatz. Sie kommt aus Schweden, lebt aber seit 30 Jahren in Österreich und schloss vor Kurzem ihre Prüfung zur Kellergassenführerin ab. „Die Frauen hatten im Weinkeller nichts zu suchen, aber arbeiten durften sie schon“, schilderte Verdaniu. Hauptsächlich im Weingarten fanden die Frauen ihr Arbeitsterrain.

„Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Kinofilme mit den Filmdiven wie Greta Garbo in Mode. Die Leinwandschönheiten hatten blasse Gesichtshaut“, erzählte Verdianu, „die arbeitenden Frauen im Weingarten trugen daher Kopftücher, in die sie vorne 30 cm lange Kartonstreifen steckten, damit sie eine Art Schirm hatten, der sie vor der Sonne schützte.“ Dieses Kopftuch nannte man in der Mundart „Kugl“.

Alles über „Zweierpause“ und „Haustrunk“

Um 14 Uhr legten die Frauen in Glaubendorf die „Zweierpause“ ein. Der Ausdruck rührt von der Ankunftszeit der Franz-Josefs-Bahn in Glaubendorf her. Zur Jause gab es meistens den „Haustrunk“, den Wein, den man erst nach der vierten Pressung der Weintrauben im Alltag trank.

Dass die Winzerinnen der Gemeinde schon lange nicht mehr auf den Haustrunk setzen, bewiesen Natascha Pfeifer, Birgit Wichtl, Erika Post sowie Christine Obenaus, die ihre Spitzenweine ausschenkten. Sabine Brandstätter öffnete dafür ihren liebevoll renovierten Weinkeller in Glaubendorf. Gemeinsam mit Erika Post kredenzte sie Nuss- und Speckbrot sowie süße Nusskipferln.