"Die Restaurierung wäre planmäßig zu Ostern fertig geworden, aber dann kam Corona", erzählte Sabine Brandstätter vom Pfarrgemeinderat. Nun konnte Orgelspezialist Walter Vonbank mit seiner Mitarbeiterin Karin Holzer jedoch die Arbeit beenden.

Das Projekt der Orgel-Restaurierung startete im vergangenen August. Die 150 Jahre alten Pfeifen wurden sachgerecht hergerichtet: "Da waren schon Löcher drinnen", erzählt Brandstätter. Einige Pfeifen konnten nicht mehr repariert werden und mussten ersetzt werden.

Zu hören war die Orgel schließlich erstmals bei der Messe in Glaubendorf. "Jede Woche wird der Gottesdienst im Pfarrverband Ziersdorf in einer anderen Kirche abgehalten. Es wird eine Kamera installiert und die Messe auf YouTube übertragen. Zu Ostern hatten wir über 300 Aufrufe, an den anderen Sonntagen waren es etwa 200 Aufrufe", freut sich Brandstätter.

Die offizielle Feier zur Orgel-Restaurierung soll im September stattfinden. Dabei wird Weihbischof Stephan Turnovszky erwartet.