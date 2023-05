Retz und Mühlenfreunde trauern um Therese Bergmann

Therese Bergmann hat durch ihren familiären Bezug, ihr Vater war der letzte Windmüller von Retz, und mit ihrem außerordentlichen Talent und Engagement die vor rund 250 Jahren erbaute Retzer Getreide-Windmühle als Wahrzeichen der Stadt, als Museum und denkmalgeschütztes Zeugnis erhalten. Von 2008 bis 2010 ließ sie die Windmühle renovieren. Für dieses große Engagement verlieh ihr Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Jahr 2022 den Berufstitel „Professorin“. Nun ist die Retzerin am 16. Mai im Alter von 91 Jahren verstorben.

Aber nicht nur die Windmühlen waren Therese Bergmann ein Anliegen, sondern auch die 1.000 Jahre alten Wassermühlen. So war sie Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der „Österreichischen Gesellschaft der Mühlenfreunde – Herkunft-Zukunft“, die auf beachtliche Erfolge hinweisen kann. So konnte Bergmann sogar noch die Vorbereitungen des 1. Österreichischen Mühlentages am 14. Oktober 2023 mitverfolgen.

Bergmann hat nach einem intensiven Arbeitsleben in Zusammenarbeit mit Historikern und Zeitzeugen eine Reihe von Fachpublikationen verfasst und veröffentlicht. Damit hat sie einen wesentlichen Beitrag zur Dokumentation und Bewahrung der Geschichte des Mühlenwesens in Österreich und ganz besonders in Niederösterreich geleistet.

Die Mühlenlandschaft wird die Weisheit und das Wissen Therese Bergmanns vermissen und verabschiedet sich mit dem Müllergruß „Glück zu“.

Bergmanns Verabschiedung findet am 25. Mai um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Retz statt. Die Beisetzung der Urne erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.