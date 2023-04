37-Jähriger schlug mehrmals zu: „Es hat mich böse gemacht“

Nach einem halben Tag voller Verhandlungen, bei denen sich niemand schuldig bekannte oder geständig zeigte, erlebte Richter Erhard Neubauer noch eine Überraschung: Ein mehrfacher Mörder und Vergewaltiger, der im forensisch-therapeutisches Zentrum in Göllerdorf, so der neue Name der Justizanstalt, untergebracht ist, musste sich wegen Körperverletzung verantworten.

Dazu gab es eine Premiere: Der Fall des 37-Jährigen war der erste elektronische Akt, mit dem Neubauer verhandelte. Und: Der Angeklagte gestand sofort. „Ja, ich hab’s gemacht.“ Er habe einem anderen Untergebrachten Tabak gegeben. Der habe ihn nicht zurückgegeben und auch nicht bezahlt. „Also habe ich ihm vier oder fünf Faustschläge ins Gesicht verpasst“, erklärte er, wie es zum Nasenbeinbruch, Abschürfungen und Prellungen an Kopf und im Gesicht kam.

Vielleicht bin ich ein böser Mensch.“ Beschuldigter vor Gericht

„Es machte mich böse, dass er den Tabak nicht zurückgegeben hat“, sagte der Pole. Er sei bereits seit fast acht Jahren im forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht, bisher habe es keine Probleme gegeben. „Und das jetzt ist kein Problem?“, fragte Neubauer. Die Antwort des Untergebrachten: „Vielleicht bin ich ein böser Mensch.“

Das Opfer, wie auch drei weitere Zeugen sagten aus, dass der Beschuldigte zugeschlagen habe. Der Geschlagene vermerkte im Zeugenstand noch, dass er die ausgeborgte Menge an Tabak zurückgegeben habe. Der Angeklagte bat schließlich um ein mildes Urteil. Neubauer verhängte drei Monate Haft über den 37-Jährigen, die er in Göllersdorf verbringen wird.

