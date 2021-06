„Wir konnten uns vergangene Woche endlich wieder im Ortsausschuss persönlich treffen“, erzählt Stefan Hinterberger, SPÖ-Vorsitzender in Göllersdorf, freudig.

Die bekannten 3G-Regeln wurden natürlich eingehalten, als Hinterbergers Team den Anlass nutzte, um zwei Geburtstage nachzufeiern: Franz Gruber beging seinen 65. Geburtstag, Gemeinderätin Brigitta Pfeifer wurde zum 63er gratuliert.

Dann wurden neue Pläne für die Arbeit für die Gemeinde geschmiedet. Eines der beiden Themen, die die Gespräche beherrschten: das Rathaus. Das alte Gebäude am Hauptplatz soll saniert oder neu gebaut werden. Eine Volksabstimmung wird entscheiden. „Für uns steht fest: Die Gemeinde muss Herr im Haus bleiben!“, gibt Hinterberger die Meinung der SPÖ wieder: Die Gemeinde soll nicht zum Mieter in einem Haus einer Genossenschaft werden.

Präsentation über Möglichkeiten noch diese Woche

Die NÖN fragte bei Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP) nach, ob sich das Projekt weiterentwickelt habe. Zuletzt kündigte dieser nämlich neue Entwicklungen an, die das Projekt in andere Bahnen lenken könnten.

Josef Reinwein, ÖVP: „Sanierung und Neubau werden diese Woche präsentiert.“ NOEN

„Es wird noch diese Woche eine Präsentation für die Gemeinderäte geben, in der beide Varianten – Sanierung und Neubau – noch einmal vorgestellt werden“, informiert der Gemeindechef. Er hätte diese Präsentation gerne schon früher gemacht, doch man habe einen Zeitpunkt wählen wollen, „bei dem ziemlich alle da sind“. Erst wenn die Mandatare informiert sind, könne der Bürgermeister konkreter werden.

Ein weiteres besonderes Augenmerk in der Gemeinde liegt auf der Katastralgemeinde Bergau: „Die Projekte, wie die bis dato gescheiterte Baulanderweiterung in der KG Bergau, beschäftigen natürlich auch unser Team“, so Hinterberger, der den Sozialdemokraten einen Überblick gab.

Zur Erinnerung: Dem Ankauf von sechs Hektar Land durch die Gemeinde stimmte die Opposition nicht zu, weil sich die Gemeinde verpflichten wollte, die Immobilienertragssteuer zu übernehmen. Die ÖVP wollte dies, wie berichtet, durchsetzen, um das Projekt realisieren zu können. Ein Weg, den SPÖ, Bürgerliste und FPÖ nicht gehen wollten. Da die ÖVP in dem Grundkauf eine einmalige Chance sieht, werden erneute Gespräche geführt, um das Projekt doch noch in trockene Tücher zu bringen.