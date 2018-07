Beim Hobby Quattro Beachvolleyballturnier in Göllersdorf traten 18 Teams an. Veranstalter agierten mit Routine.

Als der Beachvolleyballclub Göllersdorf zum „Hobby Quattro Beachvolleyballturnier“ einlud, stellten sich 18 mit kreativen Team-Namen ausgestattete Mannschaften dieser Herausforderung. Das Wetter erwies sich allerdings als Spielverderber und unterbrach das Turnier für kurze Zeit.

Die Veranstalter rund um Stefan Ulzer passten die Regeln spontan an die Bedingungen an. „Wir haben die Platzierungsspiele gestrichen und auf weniger Punkte gespielt, weil wir zu viel Zeit verloren hatten“, so Ulzer zur NÖN. Mit 14-jähriger Erfahrung ausgestattet, wissen die Volleyballer, wie mit solchen Situationen umzugehen ist.

Das eingespielte Team, das aus vielen Helfern bestand, die Kuchen backten, bei den Vorbereitungen halfen oder als Schiedsrichter fungierten, freute sich vor allem, dass einige Mannschaften extra aus Wien oder dem Burgenland angereist waren und mit viel Freude um den Sieg baggerten, den schließlich das Team „No Stress“ eroberte.

Die Teilnehmer konnten sich zwischen den Spielen in drei mit Wasser gefüllten Containern und mit kalten Getränken erfrischen oder ihre Geschicklichkeit mit einem „Spikeball“-Set testen. „Gemeinsam Spaß haben, sich aber auch mit anderen Teams messen“, nennt Ulzer als Hauptgründe für die Ausrichtung dieses Turniers.

Ein weiteres Highlight für den Verein war das gemeinsame Ausklingen am Abend mit musikalischer Untermalung von Wolfgang Laab. „Das ist immer ein gemütliches Beisammensein mit guter Austropop-Musik.“

Die Gewinner