Beratung: Wohin nach stiller Geburt?

„Erst, wenn man sich traut, darüber zu sprechen, merkt man, dass man nicht alleine ist und wie viele es betrifft“, weiß Ramona Bischof-Ronge, dass viele Frauen bereits eine Fehlgeburt oder „kleine Geburt“ erlebt haben. Von einer stillen Geburt spricht man, wenn die Schwangerschaft schon weiter fortgeschritten war.

Bischof-Ronge ist freiberufliche Hebamme. Ihr Ziel ist es, dass „sich jede Frau, die beim Gynäkologen erfährt, dass ihr Baby nicht mehr lebt, an mich wendet“. Egal, in welcher Schwangerschaftswoche sich die Frau befand. „Vor meinem ersten Sohn hatte ich selbst eine kleine Geburt. Da habe ich gemerkt, dass man selbst als Person vom Fach nicht weiß, wo man hingehen kann“, spricht die Hebamme offen über ihren Verlust. Ihr fünfjähriger Sohn weiß, dass er einen großen Bruder oder eine große Schwester gehabt hätte. Ihr Einjähriger wird es ebenfalls erfahren. „Es gehört zu unserer Geschichte.“

„Frauen geben sich oft selbst die Schuld“

Die Göllersdorferin geht offen damit um, doch sie weiß, dass stille Geburten nach wie vor ein Tabuthema sind. „Viele Frauen sprechen aus Scham nicht darüber oder geben sich selbst die Schuld dafür.“ Das will Bischof-Ronge ändern. „Die Mütter, aber auch die Väter, sollen wissen, dass jemand da ist, der sie unterstützt und berät und bei dem sie auch das fünfte Mal ihre Geschichte erzählen können.“ Auf diesem Gebiet hat sie zwar Fortbildungen gemacht, betont aber, dass diese traurigen Situationen immer schon zur Tätigkeit einer Hebamme dazugehören.

Auch als Hebamme darf man mitweinen

Derzeit haben Frauen nach einer Totgeburt – davon spricht man, wenn das Geburtsgewicht eines Kindes mindestens 500 Gramm beträgt oder die Geburt ab der 24. Schwangerschaftswoche erfolgt – Anspruch auf die Nachbetreuung einer Hebamme; dann zahlt dies die Krankenkasse. „Vorher leider nicht, darum ist es mir wichtig, meine Begleitung kostenlos anzubieten, egal, wann es zu einer kleinen oder stillen Geburt gekommen ist.“

Als Hebamme war die zweifache Mutter bei stillen Geburten dabei. „Vor der ersten hab‘ ich mich schon gefürchtet“, gibt sie zu. Doch auch diese traurigen Erlebnisse seien bereichernd. „Man bekommt von den Eltern so viel zurück. Und man muss sich erlauben, auch selbst mitweinen zu dürfen.“ Schön sei, wenn die Frau erneut schwanger ist und „mich dann bittet, sie wieder zu begleiten“.

Die Hebamme ist überzeugt, dass man den Frauen viel besser helfen kann, wenn man selbst betroffen ist und die Gefühle selbst erlebt hat. „Am schlimmsten ist, wenn einem gesagt wird: Sie sind ja noch jung, Sie können noch viele Kinder bekommen.“

Ihre Beratung bietet Bischof-Ronge persönlich, via Telefon oder auch als Zoom-Gespräch an. Erreichbar ist die Hebamme unter: 0664/5212380 oder per E-Mail ramona.bischof@gmx.at.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.