Betrunkener 17-Jähriger verursachte Unfall mit einer Verletzten

Der Pkw-Lenker soll laut Polizei beim Linksabbiegen den Wagen eines Wieners übersehen haben, in dem sich auch dessen Frau und der vier Monate alte Sohn befanden. Es kam zu einer Kollision, bei der die Beifahrerin verletzt wurde. Ein Alkotest beim 17-Jährigen verlief positiv. Dem Jugendlichen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, ihn erwarten Anzeigen.

Die 31-jährige Beifahrerin wurde in das Landesklinikum Korneuburg transportiert, auch das augenscheinlich unverletzte Baby wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.