Die Sanierung der Pestsäule geht gut voran

Ein bisschen erinnert der Göllersdorfer Hauptplatz an den Anblick der Wiener Votivkirche in den vergangenen Jahren. Warum? Weil die Pestsäule gerade saniert und darum von einem Gerüst umgeben ist.

„Die Sanierung der Pestsäule am Hauptplatz läuft gut“, berichtet Bürgermeister Josef Reinwein. Nach dem Jahreswechsel wurde der obere Teil mit den Statuen abgebaut, um in Traiskirchen direkt restauriert zu werden. Nun laufen die Arbeiten vor Ort weiter.

Bei der letzten Baubesprechung wurden die nächsten Schritte der Gemeindevertreter mit dem Bundesdenkmalamt und der Firma Ecker (der Betrieb saniert die Säule, Anm.) besprochen. „Bald wird an den Details der Restaurierung gearbeitet, damit die Mariensäule wieder in neuem Glanz am Hauptplatz erstrahlt“, freut sich der Bürgermeister schon auf die Zeit ohne Gerüst rund um die Marien- bzw. Pestsäule und lobt die gute Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten.

