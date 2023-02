Ex-NEOS-Mann kehrt heim zu den Roten

Werbung

„Es ist ein Nachhausekommen“, sagte Bernd Butschell auf die Frage, weshalb er sich der Göllersdorfer SPÖ angeschlossen hat.

Butschell ist ein „Zuagraster“, der vom Waldviertel über Wien schließlich in Furth gelandet ist. Und dort schloss er sich zunächst den NEOS, konkret Jürgen Margetich, an. Als Butschell den Vorsitz der NEOS übernommen hatte, suchte er das Gespräch mit den anderen Parteivorsitzenden in Göllersdorf. „Da habe ich Stefan kennengelernt und wir waren uns damals schon sympathisch“, sagt er über den Göllersdorfer SPÖ-Chef Stefan Hinterberger. Die beiden Männer blieben in Kontakt.

Hinterberger freut sich, dass er den 37-Jährigen nun in sein Team holen konnte. „Danke, dass du deine Expertise zukünftig als Mitglied unserer SPÖ-Gemeinschaft einbringst.“

Butschell führt rote Familientradition fort

Besonders schwer war das wohl nicht, blickt man auf Butschells politische Vergangenheit: „Ich war in Heidenreichstein schon roter Gemeinderat“, erzählt er, dass er damit eine Familientradition fortführt, denn auch sein Großvater und Vater waren bereits als SPÖ-Gemeinderäte aktiv. Er selbst sei mit der SPÖ nicht im Streit auseinandergegangen, doch die Wiener SPÖ sei nicht seine Welt gewesen. Am Land sei es etwas ganz anderes.

Auch von den NEOS trennte er sich im Guten. „Ich habe mit Jürgen immer noch ein gutes Verhältnis, es ging damals rein um die Zeit“, erinnert er sich etwa ein Jahr zurück. Da legte Butschell seine Funktion als NEOS-Parteivorsitzender zurück und trat von der Partei aus.

Warum? Weil er sich damals selbstständig gemacht hatte und Vater geworden ist. „Entweder mache ich etwas zu 100 Prozent oder ich muss sagen, ich kann es derzeit nicht leisten“, entschied er damals, sich aus der Politik zurückzuziehen, weil alles auf einmal einfach zu viel war.

Stefan Hinterberger und sein Team unterstütze er gerne mit seiner Expertise, vor allem im Gesundheitsbereich, und will im Hintergrund mithelfen. An vorderster Front wird man ihn nicht sehen. Vorerst jedenfalls. Denn er will die Sozialdemokraten im Wahlkampf aktiv unterstützen, wie er selbst sagt. Ob er sich vorstellen kann, auch ein Mandat zu übernehmen? „Bis zu den Gemeinderatswahlen 2025 ist noch Zeit. Wenn man mich fragen würde, ob ich kandidieren will, würde ich es mir überlegen“, ist Butschell einem Comeback als roter Gemeinderat nicht abgeneigt.

