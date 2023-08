Vorhang auf für Gelddetektive, Tennis-Asse und Jungbauern

„Die Gelddetektive“ nannte sich ein Ferienspiel in Göllersdorf, bei dem die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren allerhand verrückte Fragen knacken mussten. Gastgeber war die örtliche Raika. Dort fanden die Kinder heraus, dass die Geldkatze Pipi Pläne schmiedet und auch, wie Australien mit Plastikgeld die Welt erobert. In der Bankfiliale zählten die Gelddetektive Schotter und zauberten Geldrollen herbei.

Beim Ferienspiel „Money matters“, das für die 10- bis 14-Jährigen veranstaltet wurde, schaute sich die Gruppe Girokonten an, stürmte den Tresor in der Bank und ließ sich von Zinsen verzaubern. Das Wissen, das die Kinder mit nach Hause nahmen, sei Goldes wert.

Spiel, Satz und Sieg!

Am Tennisplatz stand das Ferienspiel unter dem Motto „Spiel, Satz und Sieg“. Die Mitglieder des Tennisclubs gaben Einblick in die Welt des Tennis. Wie hält man den Schläger richtig? Welche ist meine Schlaghand? Warum braucht man Linien und ein Netz? All diese Fragen wurden beantwortet - und natürlich auch praktisch geübt: Aufschlag, Volley, Vorhand - alles kein Problem für die Tennis-Nachwuchstalente.

Erlebnis auf dem Biobauernhof

Auf einem Strohsofa sitzen, mit der Sichel frischen Klee ernten und damit die Ziegen füttern. Erfahren, was Schweine fressen, wie die Eier von Hühnern, Puten und Gänsen aussehen - als das erlebten und erfuhren die Kinder beim Ferienspiel am Biobauernhof von Familie Riedl in Porrau.

Der Hofhund gehörte an diesem Tag genauso dazu, wie das Bestaunen des Traktors und der weiteren landwirtschaftlichen Maschinen. Doris Gschladt, ebenfalls Landwirtin, füllte mit den Kindern Futter in kleine Sackerl, welche dann an die Tiere verfüttert werden durften.

Vorhang auf für junge Schauspieler

„Bühne frei und Vorhang auf!“ hieß es für die jungen Schauspieler, die im Rahmen des Göllersdorfer Ferienspiels Theaterluft schnupperten. Die Kinder schlüpften unter Anleitung von Theaterpädagogin Veronika Hörmann in verschiedene Rollen, erweckten witzige Figuren zum Leben und hatten jede Menge Spaß. An diesem bunten Vormittag wurden viele Talente der jungen Künstler entdeckt und gefördert.