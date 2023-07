Feuerwehrjugend meisterte fünf Einsätze in 24 Stunden

Wie es sich anfühlt, ein „echter“ Feuerwehrkamerad zu sein, der jederzeit mit einem Einsatz rechnen muss, erlebte nun die Feuerwehrjugend von Göllersdorf.

Am Samstagnachmittag trafen die zwölf Jugendlichen mit ihren Betreuern im Feuerwehr-Haus ein: Die erste Aufgabe, das Beziehen des Nachtlagers im Lehrsaal, war rasch bewältigt. Die Betreuer bereiteten ihre Schützlinge auf die bevorstehenden 24 Stunden vor. Danach wurde mit dem Bau eines Wasserbeckens begonnen, damit sich die Truppe zwischen den Einsätzen abkühlen konnte. Holzpaletten, Abdeckplane und Spanngurte kamen zum Einsatz. „Bei knackigen 12 Grad Wassertemperatur wurde der neue Pool sofort getestet“, berichtet FF-Kommandant Wolfgang Heindl.

Kinder wurde in Feuerwehrjugend „hinübergeschupft“

Doch der Spaß im kühlen Nass dauerte nicht lange - der erste Übungseinsatz stand an: Auf einem Feldweg musste eine simulierte Dieselspur abgesichert und mit Ölbindemittel gebunden werden. Die Nachwuchsfeuerwehr-Mitglieder erkundeten die Lage, der Einsatzleiter verteilte die Aufträge an die Fahrzeuge und der Einsatz wurde rasch abgearbeitet.

Bei einer gemütlichen Grillerei am Abend wurden die Kinder der Kinderfeuerwehr in die Feuerwehrjugend verabschiedet und durch die Jugendbetreuer in Empfang genommen. Das „Hinüberschupfen“ war ein Riesenspaß für die Kinder.

Nach der Gerätekunde der Fahrzeuge kam der nächste Alarm: Die Feuerwehr wurde zu einem beginnenden Fahrzeugbrand auf einem Betriebsgelände alarmiert. Auch diese Aufgabe meisterten die Kinder, die danach noch die Wärmebildkamera ausprobieren durften. Nach diesem Erfolgserlebnis blieb noch Zeit für einen gemeinsamen Kinoabend.

Kurz vor ein Uhr nachts kam der nächste Notfall: Es galt, im Team zwei vermisste Personen auf einer Wiese zu finden. Das war eine große Herausforderung bei Dunkelheit im unwegsamen Gelände, doch auch diese Aufgabe konnte rasch gemeistert werden. Nach knapp einer Stunde waren die Vermissten gefunden und alle fielen müde ins Bett.

Am nächsten Morgen stand nach einem herzhaften Frühstück eine Ausbildungseinheit „Leitern im Feuerwehrdienst“ auf dem Programm. Kurz nach 10 Uhr hieß es erneut „Aufsitzen“. Die Feuerwehrjugend wurde zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen. Rasch wurde die Umgebung abgesichert, das Fahrzeug gesichert und alle Personen wurden befreit. Eine kurze Einführung in die Erste Hilfe und lebensrettende Sofortmaßnahmen gab es im Zuge des Einsatzes ebenfalls.

Feuerzähnchen saß im Baum fest

Ausruhen war dann aber nicht geplant: Eine Tierrettung („Tier auf Baum“) wurde über Funk alarmiert. Feuerzähnchen, das Maskottchen der Kinderfeuerwehr, hatte sich auf den Baum verirrt. Bei der Rettung konnten die jungen Einsatzkräfte gleich ihr Wissen über den Umgang mit Leitern anwenden.

Nachdem alle Einsätze abgearbeitet, alle Fahrzeuge gewaschen und alle Geräte versorgt waren, wurde gemeinsam Mittagessen gekocht. Bei einem leckeren Mahl konnte der fordernde 24-Stunden-Einsatztag gemütlich ausklingen.

Das Fazit der Betreuer? Obwohl einige Kinder sichtlich müde waren, war ihnen aber anzuhören, dass sie sich auf die Wiederholung so eines spannenden und interessanten Tages freuen. „Ein großer Dank gilt dem Jugendbetreuerteam, dem Feuerwehrkommando und allen aktiven Mitgliedern, welche zum Gelingen dieser Jugendveranstaltung beigetragen haben“, ist der Kommandant stolz. Er dankt auch den örtlichen Betrieben, die die Übungsflächen zur Verfügung gestellt haben.