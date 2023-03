Fleißige Müllsammler fanden sogar eine Unterhose

„Zigaretten waren der größte Fund neben Straßen, Gehwegen und Parkplätzen“, berichtet Geinzer. So leicht die Zigarette aus dem Auto geworfen ist, so lange fristet sie in der Natur ihr Dasein: Es dauert bis zu 15 Jahre, bis ein einziger Zigarettenstummel verrottet ist. Dabei befinden sich bis zu 7.000 Schadstoffe in einer Zigarette. Nikotin, ein wasserlösliches starkes Nervengift, und sonstige Schadstoffe sickern in den Boden und landen letztendlich im Grundwasser. „Es ist generell unverständlich, warum Müll einfach aus dem Auto geschmissen wird“, erklärt die Managerin des Klimaanpassungsmodellregion kopfschüttelnd.

Abseits von Wegen wurden vor allem Plastikflaschen, Taschentücher aber auch illegale Müllablagerungen von Baumaterial gefunden. „Leider geht man davon aus, dass Mikroorganismen nicht in der Lage sind, Kunststoffe vollständig zu zersetzen. Das bedeutet, dass Mikroplastikpartikel zwar kontinuierlich kleiner, aber nicht vollständig abgebaut werden“, erläutert Geinzer. „Dabei können Kunststoffe giftige und hormonell wirksame Zusatzstoffe, wie Weichmacher, Flammschutzmittel und UV-Filter, in die Umwelt oder den Organismus, der sie aufnimmt, abgeben.“

Der nächste gemeinsame Sammeltermin für die beiden Gemeinden Hollabrunn und Göllersdorf findet am Samstagvormittag, dem 25. März, statt.

