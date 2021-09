Die Gewerkschaft (FSG) lud zum Regionsfest im Weinviertel nach Göllersdorf ein. Während sich Spanferkel und Hendl am Grill drehten, traf die NÖN FSG-Vorsitzenden René Pfister und Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan zum Gespräch. Worum es ging? Die Herausforderungen der vergangenen 18 Monate für die Arbeitnehmer.

Fehlende Pflegekräfte. „Bis 2030 werden uns im Pflegebereich 30.000 zusätzliche Kräfte fehlen. Das schaffen wir nie und nimmer in den nächsten acht Jahren“, sagt Pfister, SPÖ-Landtagsabgeordneter aus St. Pölten. Es müsse dringend „aus-, um- und weiterqualifiziert werden“. Insgesamt muss der Pflegebereich attraktiver werden. Die Arbeitszeit müsse verkürzt und auf mehrere Köpfe aufgeteilt werden; die Ausbildungskapazitäten müssen gesteigert werden. „Da muss es einen gemeinsamen politischen Weg geben. Das Land NÖ wartet immer, was der Bund macht. Aber wir müssen rasch Ausbildungsplätze schaffen“, fordert Pfister.

„Viele fangen an, steigen dann aber wieder aus“, weiß Silvan. Grund seien die „mörderischen Arbeitszeiten, die schlechte Bezahlung und das schlechte Ansehen“. Es sei Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu managen. Die Regierung wolle dafür aber kein Geld in die Hand nehmen, sagt der Abgeordnete. Und das, obwohl es hier um „hochqualifizierte Facharbeit“ gehe.

Aktion 40.000. Die SPÖ-Aktion 20.000 habe gezeigt, dass Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, wenn die ersten Monate – wie bei der Aktion, die nun auf 40.000 ausgedehnt werden soll – gefördert werden. „Wir wissen, dass über 90 Prozent der Menschen noch in Beschäftigung sind“, sagt Silvan. Die Aktion habe vor allem älteren Menschen, die massiv armutsgefährdet sind, geholfen. „Er ist vielleicht nicht mehr so schnell wie ein junger Mitarbeiter, aber er kennt den kürzeren Weg zum Ziel“, spricht Silvan von einem großen Erfahrungsschatz.

Wertschöpfungsabgabe. Die SPÖ-Abgeordneten orten, dass mit der Digitalisierung auch eine Automatisierung einhergeht. Wenn Maschinen die Arbeit übernehmen, dann fällt die wichtige Lohnsteuer weg, darum fordern sie eine Wertschöpfungsabgabe – auch bekannt unter Maschinensteuer.

„G‘scheite Vermögenssteuer“. 80 Prozent der Steuereinnahmen kämen von Arbeitnehmern. „Die Hackler finanzieren diese Republik“, bringt es Silvan auf den Punkt. Darum fordert er eine „g‘scheite Vermögenssteuer“, damit Gerechtigkeit einkehrt. „Wir sind ein Steuerparadies für Superreiche“, sagt er. Die würden zwar wenig Steuern zahlen, aber genauso Kanalisation und Autobahnen, die von den Steuern errichtet werden, benutzen. „Der, der hackelt, soll so viel Steuern zahlen wie der, der geerbt hat“, wettert SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler. Betriebe würden sich nach den Gesetzen richten, darum brauche es die starken Stimmen der Arbeitnehmer der SPÖ und FSG.

1.700 Euro Mindestlohn. „Für unsere Gemeinde ist es am wichtigsten, dass es den Arbeitnehmern gut geht“, bringt Stefan Hinterberger, Preglers Stellvertreter im Bezirk, in die Diskussion ein. Geht es den Arbeitnehmern gut, haben sie mehr Zeit für Familie und Vereine. Darum will Hinterberger, dass die Gemeinden mit gutem Beispiel vorangehen: „Wir werden in der nächsten Gemeinderatssitzung den Antrag einbringen, dass Gemeindebedienstete einen Mindestlohn von 1.700 Euro erhalten.“

Es seien in Göllersdorf nicht viele, die weniger verdienen. „Auch die haben es verdient und es ist ein Zeichen der Wertschätzung“, so Hinterberger. Diese Forderung freut die Frauenvorsitzende, Elke Stifter. „Das betrifft viele Bereiche, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. In der Pflege, der Kinderbetreuung oder der Reinigung.“