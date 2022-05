Giftanschläge in der Justizanstalt: Freispruch!

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Im Mai 2020 ereigneten sich in der Ärzteschaft der Justizanstalt Göllersdorf mehrere Vergiftungserscheinungen, sodass beim medizinischen Personal schon von einer „komischen Ärztekrankheit“ gemunkelt wurde. Der erste Gedanke, aller neun Betroffenen damals, war – naheliegenderweise – eher eine Corona-Infektion als eine Vergiftung. Nachdem einige Opfer ihr Blut und ihren Harn untersuchen ließen, konnten dort Rückstände von – zum Beispiel – Neuroleptika gefunden werden; Medikamente, die in der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher zum Einsatz kommen.

So geriet dann bald ein 36-jähriger Assistenzarzt des Gefängnisses in Verdacht, der deswegen vor zwei Jahren bereits zwei Monate in Untersuchungshaft verbrachte. Er soll mit einem Avocado-Schoko-Mousse und Brownies seinen Ärztekollegen, darunter dem 47-jährigen ärztlichen Leiter, die toxisch wirkenden Substanzen verabreicht haben. Das „wie“ stellte das Landesgericht Korneuburg in Gestalt von Richterin Lydia Rada allerdings vor große Schwierigkeiten.

Verdächtig machte sich der Angeklagte durch seine „Tätigkeiten“ in der Garage eines 30-jährigen Arztkollegen, wo ihn schließlich eine eigens installierte Kamera auf frischer Tat ertappte, als er erneut Reifen sabotieren oder Nägel verstreuen wollte. Er habe das Ende der Beziehung zu dem Mann nicht verkraftet, gab er vor der Richterin als Motiv an. Seine Taten sollten die Aufmerksamkeit des 30-Jährigen auf ihn lenken. Zusätzlich habe er mit der unrechtmäßigen Abfrage im entsprechenden ärztlichen System („AKIM“) von Daten und Patienten des 30-Jährigen gegen das Datenschutzgesetz verstoßen.

Der so Verehrte, der jede homoerotische Beziehung zurückwies, fühlte sich zusehends beharrlich verfolgt, weswegen sich der 36-Jährige auch wegen Stalkings verantworten musste. Und als wären es der Vorwürfe nicht genug, galt es, seine Schuldfrage bei einem versuchten Diebstahl in der Wiener Volksgarten-Disco am 24. Oktober vergangenen Jahres zu klären. Zumindest dieser Fakt war mithilfe der Zeugenaussagen und eines Ortungschips, der sich in der Geldbörse des 26-jährigen Opfers befand, eindeutig zu klären.

Vier Monate bedingte Haft für Angeklagten

Die Beweiswürdigung des Gerichts, also was dieses als erwiesen ansehen würde, war der Knackpunkt für den Urteilsspruch von Richterin Rada. Sie verurteilte den 36-Jährigen wegen des Diebstahls der Geldbörse, der beharrlichen Verfolgung seines Arztkollegen, der Sachbeschädigungen in der Garage und der unerlaubten Datenabfrage zu vier Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Die von Staatsanwalt Ronald Schaffer als leichte Körperverletzung angeklagte Vergiftungsserie in der Justizanstalt Göllersdorf sah Rada nicht als erwiesen und sprach ihn – im Zweifel – frei. Beide Seiten nahmen Bedenkzeit.

