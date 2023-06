„Großer Zusammenhalt“ ließ Blasmusikfest zu Erfolg werden

Es hat viele Monate gedauert, das große Bezirksblasmusikfest in Göllersdorf zu organisieren. Diese Aufgabe übernahm Dominik Sommerer, Kapellmeister der Göllersdorfer Blasmusik, mit seinem Team. Die Blasmusikkapelle feierte nämlich auch ihr 50-jähriges Bestehen.

„Die größte Herausforderung war wahrscheinlich, für alle drei Tage ein Programm zu finden, das verschiedene Interessensgruppen anspricht“, sagt Désireé Sigl-Lehner, Sprecherin der Göllersdorfer Musiker, nachdem das große Fest nun vorbei ist.

Darum entschieden sich die Organisatoren für die zünftige „Musiwiesn“ am Freitag, für traditionelle und fetzige Blasmusikklänge am Samstag und für einen traditionellen Frühschoppen und ein Kinder- bzw. Jugendprogramm für die Jüngeren am Sonntag. Dass hier für viele etwas dabei war, habe sich an den Besucherzahlen gezeigt. „Es waren alle drei Festtage gut besucht“, ist die Freude bei den Musikern groß.

Viele helfende Hände führten zu gelungenem Fest

Bedanken will sich Sommerer bei den vielen Helfern in allen Bereichen – Service, Küche, Schank -, nur mit ihnen war der Ansturm so gut bewältigbar „Es war toll zu sehen, wie groß der Zusammenhalt unter unseren Mitgliedern ist, und mit wie viel Freude auch die Helfer bei dem Fest dabei waren.“

„Es war ein wirklich gelungener Auftakt des Bezirksblasmusikfestes“, berichtete Stefan Hinterberger der NÖN. Er war mit einigen SPÖ-Mitgliedern bei der Musiwiesn im Festzelt auf dem Göllersdorfer Sportplatz anzutreffen, als zunächst die Mailberger Hauerkapelle aufspielte und Bürgermeister Josef Reinwein den Bieranstich vollzog, ehe die Wilden Kaiser die Party anheizten. „Wir haben als Silber-Sponsor das Fest gern unterstützt“, so der SPÖ-Vorsitzende.

„Es war ein gelungener Abend“, stimmt Michael Sommer, Landtagsabgeordneter der FPÖ, zu. Er war am ersten Festtag ebenfalls schon mit von der Partie. „Das Fest war sehr gut besucht und als dann zu später Stunde die ,Wilden Kaiser' das Zelt rockten, waren die Besucher nicht mehr auf den Bänken zu halten“, beobachteten Gemeinderat Ernst Suttner und Ortsparteiobfrau Gabriele Kada.

Herausfordernd war für die Göllersdorfer Musiker die Marschmusikbewertung. Nicht, weil sie nicht gut vorbereitet gewesen wären. „Aufgrund des Programms am Freitag und Samstag waren unsere Nächte natürlich kurz“, berichtet Sigl-Lehner mit einem Augenzwinkern. Die Musiker lieferten aber ab und erreichten ein tolles Ergebnis von 92 Punkten. Bei der Kürfigur haben die Göllersdorfer nicht nur instrumental musiziert, sondern dem Publikum mit „Ein Leben lang“ auch eine gesangliche Einlage dargeboten.