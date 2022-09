Halbzeitbilanz: „Was der Gemeinderat will, geschehe“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das „Gemeindezentrum neu“ und die Neugestaltung des Hauptplatzes sind zwei Projekte in Göllersdorf, die den Bürgermeister und Gemeinderat in den vergangenen Jahren beschäftigt haben und die gleichzeitig die Themen der Zukunft sind. Die Entwicklung beider Projekte läuft derzeit parallel und sind „geldintensiv“.

Neues Gemeindezentrum. „Durch eine gemeinsame Anstrengung haben wir nun etwas geschafft, das gut ist“, sagt Gemeindechef Josef Reinwein über das geplante Gemeindezentrum. Jetzt gehe beim „Gemeindezentrum neu“, das an der Stelle des alten Rathauses errichtet werden soll, alles Richtung Baubewilligung. Es gab bereits Finanzierungsgespräche mit dem Land NÖ. „Uns wurde ein erklecklicher Förderanteil zugesagt“, erzählt Reinwein.

Josef Reinwein, ÖVP-Bürgermeister

Er ist froh, dass das große Bauvorhaben als Zentrumsprojekt anerkannt wurde. Immerhin wird dort das Gemeindeamt samt Veranstaltungssaal errichtet, der Polizeiposten wird in dem Komplex ebenso Platz finden wie Ordinationsräume, ein Lokal und Wohnungen. „Es ist wirklich ein innovatives Projekt geworden, das über die Grenzen der Marktgemeinde Anklang findet.“

Attraktiverer Hauptplatz. An der Neugestaltung des Hauptplatzes wurde zuletzt von der SPÖ Kritik geübt, das Projekt müsse unbedingt auf Leistbarkeit geprüft werden. „Ende des Jahres wissen wir, was es kostet“, sagt Reinwein im NÖN-Gespräch. TU-Studenten haben Vorschläge erstellt, wie der Hauptplatz aussehen könnte. Die Bürger haben diese begutachtet und weitere Vorschläge abgegeben. Diese werden gerade ausgearbeitet. „Der Hauptplatz gehört attraktiver gemacht“, ist für den Gemeindechef klar, der sich bei der Projektgruppe für ihr Engagement bedankte.

Sanierte Straßen. Was sonst noch seit den Gemeinderatswahlen 2020 geschah? „Wir haben relativ viel in den Straßenbau investiert“, spricht der Bürgermeister von 500.000 bis 800.000 Euro pro Jahr. Noch im September wird mit den Bauarbeiten für den Gehsteig in der Wiener Straße gestartet. Damit wird den Anrainern ein lang gehegter Wunsch erfüllt.

Im Bauhof wurden viele Geräte gewechselt, ein neuer Traktor wurde angekauft, auf den die Gemeinde fast ein Jahr warten musste. Vizebürgermeister Martin Schirmböck habe sich hier sehr eingebracht.

Pandemie verschaffte Zeit. Durch die Corona-Pandemie haben sich keine Vorhaben verschoben, im Gegenteil: „Wir hatten sogar mehr Zeit, Dinge aufzuarbeiten.“ Die Teststraße sei sehr gut gelaufen, medizinisches Personal war ebenso im Einsatz wie Mitglieder der Feuerwehr, des Sportvereins und andere Freiwillige, die den Ordnerdienst übernommen haben.

Liquidität der Kommune erhalten. Wie blickt der Gemeindechef angesichts der aktuellen Krisen in die Zukunft? „2023 wird man sich gut überlegen müssen, wo man Investitionen zurückschraubt, um Bestehendes und die Liquidität der Gemeinde zu erhalten.“

Reinwein ist froh, dass in der Gemeinde die Leuchtkörper bereits auf LED umgestellt wurden. Der Stromverbrauch ist um mehr als die Hälfte gefallen, auch die Servicekosten der Anlagen laufen gegen Null. Die Gemeinde entschied sich für Lampen, die das Licht zwischen 23 Uhr und 3 Uhr automatisch dimmen.

Beziehung zur Opposition. Seit den Gemeinderatswahlen 2020 bekleidet die ÖVP elf Mandate, fünf entfallen auf die SPÖ, vier auf die Bürgerliste und eines auf die FPÖ.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Opposition? „Es ist wie in einer Beziehung: Manchmal ist es Sonnenschein, manchmal hast du Regen“, so der Bürgermeister. Jeder hätte zu gewissen Themen eben seine Meinung. Derzeit herrsche der Sonnenschein vor, nur: „Manche Kommentare in den sozialen Medien kann ich nicht nachvollziehen.“ Hier hält sich der Bürgermeister bewusst mit Wortmeldungen zurück und betont: „Ich habe nie das Bestreben gehabt, alles alleine zu entscheiden. Was der Gemeinderat will, geschehe“, lautet sein Credo.

Bewährte Projektgruppen. Darum gibt es Projektgruppen, denen Mandatare angehören. Hier werden die Eckpunkte der Vorhaben besprochen, die dann dem Gemeinderat präsentiert werden. „Das werden wir auf jeden Fall beibehalten“, denkt Reinwein an ein weiteres „großes Thema“, das die Göllersdorf derzeit beschäftigt: Der Kindergarten. Auch hier wird eine Projektgruppe sich damit beschäftigen, wie und wo es weitergeht.

Göllersdorf weiterentwickeln. Wird Josef Reinwein 2025 noch einmal für das Amt des Bürgermeisters kandidieren? „Aus heutiger Sicht ja“, sagt er. Warum? Weil er gern mit Menschen arbeite und ihm gefalle die Abwechslung: „Es ist kein Tag wie der andere.“ Außerdem: „Wir haben eine relativ gute Truppe im Gemeinderat und in der Partei.“ Diese Truppe werde auch in Zukunft Göllersdorf weiterentwickeln und voranbringen.

