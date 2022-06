Göllersdorf hat jetzt eine Buchhaltestelle am Hauptplatz

Werbung

Foto: Gemeinde Göllersdorf

Manche Gemeinden haben alte Telefonzellen zu Büchertelefonzellen umfunktioniert. Die Gemeinde Göllersdorf hielt sich an das Konzept, veränderte es aber: Im Innenbereich der Bushaltestelle am Hauptplatz wurden Regale montiert und so wurde eine Buchhaltestelle draus.

Die Bücher aus der neuen Buchhaltestelle können ausgeborgt, getauscht oder nur hingebracht werden. Das unterste der insgesamt vier Fächer ist für Kinderbücher reserviert.

Die Idee zur Umsetzung des Bücherregals in der Bushaltestelle hatte Gemeinderätin Shurga Schrammel. Das Projekt wurde gemeinsam vom Gemeindeausschuss für Jugend, Familie, Sport und Gesundheit ausgearbeitet, das Regal von Gemeinderat Michael Raab konstruiert und gesponsert, das Schild hat Gemeinderätin Liane Bauer designed, die Bürgerliste Göllersdorf hat die Kosten für die Schilder übernommen und die Gemeindearbeiter haben diese montiert.

Gewartet wird die Buchhaltestelle von der Göllersdorferin Silvia Ressel, die in Abstimmung mit der Bücherei Sierndorf dafür sorgen wird, dass ein regelmäßiger Austausch und eine regelmäßige Nachbestückung des Regals gewährleistet sind.

