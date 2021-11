449 Stiche am Sonntag: "Irrer Andrang" beim Impfbus

Die Folgen der jüngsten Maßnahmenverschärfungen gegen Corona waren am Wochenende in Göllersdorf zu sehen: Als der Impfbus am Sonntag wegen des enormen Andrangs in Hardegg – dort wurden 156 Menschen geimpft – mit etwas Verspätung am Hauptplatz eintraf, wartete bereits eine lange Schlange an Impfwilligen. Einige davon waren eine Stunde vor dem Impfbus da, um einen guten Platz zu ergattern. Am Ende des Tages erhielten 293 Personen vor dem Göllersdorfer Rathaus ihre Impfung.

Mit mehr Nachfrage als bei den bisherigen Stopps des Impfbusses in Göllersdorf hatte ÖVP-Gemeinderat Martin Holzer gerechnet. Die Erfahrungen aus der Umgebung der letzten Tage hätten gezeigt, dass der Andrang groß sein wird: „Am Samstag waren beim Impfbus in Laa so viele Leute, dass es zu Verkehrschaos gekommen ist“, weiß er. Deswegen habe er „dann noch die Feuerwehr angerufen und sie zur Hilfe dazugenommen“.

Ein Blick auf die Kennzeichen der Autos verriet, dass die Menschen auch aus der weiteren Umgebung zum Impfbus kamen. NÖ-Impfkoordinator Christof Chwojka freute sich über den „irren“ Andrang nach den Verschärfungen. „Wir haben am Freitag und Samstag über 5.000 Dosen in den sechs Impfbussen verimpft“, erklärte er auf NÖN-Nachfrage. „Doppelt so viele wie in der Vorwoche.“

Wegen der erhöhten Nachfrage werden ab nächster Woche die ersten Impfzentren wiedereröffnet. Hollabrunn steht hier nicht auf der Liste.

Teststraße in Hollabrunn vorerst unverändert

Die Antigentests im Hollabrunner Stadtsaal gehen indes unverändert weiter, wie Stadtsaal-Chef Helmut Schneider am Montag betonte: „Die geplante Reduktion der Öffnungszeiten ab 15. November wird wahrscheinlich nicht kommen. Die Zahlen bei der Antigenteststraße im Stadtsaal haben sich in wenigen Tagen wieder verdoppelt.“

Übrigens: Auf der anderen Seite des Göllersdorfer Hauptplatzes war die Fleischerei Schwarzböck zugesperrt. Grund: eine Corona-Erkrankung. Voraussichtlich wird am 15. November wieder geöffnet.