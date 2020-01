Die Leiterin der Justizanstalt Göllersdorf widmet sich ab Februar neuen Aufgaben. Sie wird die Strafvollzugsakademie Wien leiten. „Die Chefin“, wie Frühwirt von ihren Mitarbeitern genannt wird, widmet sich nun der Aus- und Fortbildung.

„Die Zeit in Göllersdorf hat mich sicher positiv geprägt“, denkt die Hofrätin an die insgesamt 26 Jahre – 16 davon als Leiterin – in der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher zurück.