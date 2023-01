Justizanstalt: „Wir wollen die Leute nicht ewig einsperren“

Werbung

Untergebrachte der Göllersdorfer Justizanstalt gehen in Begleitung im Ort einkaufen. Dies ist eine Resozialisierungsmaßnahme, über die die Anstalt die Gemeinde informierte. Die NÖN berichtete. Bedenken äußerte hier SPÖ-Gemeinderat Stefan Hinterberger. „Wir sind nicht gegen Resozialisierungsmaßnahmen, es braucht dazu aber die Abstimmung mit der Bevölkerung und deren Akzeptanz“, meint er.

„Die Untergebrachten sind immer in Begleitung von Bediensteten in zivil unterwegs. Es sind vereinzelte Ausgänge, wir pilgern nicht in Massen zu den Geschäften“, erklärt Daniela Seichter, Leiterin der Justizanstalt, im Gespräch mit der NÖN. Ihr Stellvertreter Manfred Zöhrer ergänzt: „Es handelt sich um Untergebrachte, die bald in eine Nachbetreuung entlassen werden sollen; bei denen nur noch eine Begleitung, aber keine Bewachung mehr nötig ist.“ Die Betroffenen seien nicht mehr gefährlich, versichert auch Seichter. Diese hätten ein Risikomanagement durchlaufen, ein multiprofessionelles Team habe daran gearbeitet, die Personen so weit zu bringen.

Mit den Geschäftsleuten in Göllersdorf sei im Vorhinein persönlich gesprochen worden. Diese hatten nichts dagegen. „Danach haben wir die Gemeinde informiert, im Sinne der Kooperation“, betont Seichter, dass nicht um Erlaubnis gefragt wurde. Das Justizministerium wurde ebenfalls über diese Maßnahme informiert.

Untergebrachte werden „fit for life“ gemacht

Es werde eingekauft, wenn der Bedarf besteht. Etwa, wenn eine Gruppe kocht, dann kauft ein Untergebrachter in Begleitung die Lebensmittel ein. Aufgabe sei es, die Patienten „fit for life“ zu machen und dazu gehöre eben die Alltagsbewältigung, erklärt die Anstaltsleiterin. Die Untergebrachten sollen straffrei zurück ins Leben entlassen werden. Der Vorteil, wenn im Ort eingekauft werden kann: „Bisher sind wir nach Hollabrunn oder Stockerau gefahren. Das muss immer geplant sein, weil man einen Kraftfahrer braucht. Jetzt geht das spontan“, sagt Zöhrer.

Hinterberger äußerte auch Bedenken, dass es für Bedienstete der Anstalt unangenehm sein könnte, in ihrer Freizeit beim Einkaufen auf Insassen zu treffen. Das sehen Seichter und Zöhrer gelassen, es könne überall passieren, dass man auf ehemalige Insassen trifft, ähnlich wie der Arzt seine Patienten im Alltag trifft. Außerdem: „Wir müssen dankbar sein, wenn wir jemanden treffen. Denn dann ist der Betroffene wieder so weit, hinauszugehen. Und das ist unser Ziel, wir wollen die Leute ja nicht ewig bei uns einsperren“, betont der stellvertretende Leiter der JA Göllersdorf. Das Führungsduo ist froh, dass Hinterberger gemeinsam mit SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim Ende Jänner zu einem Gespräch in die Anstalt kommt, um etwaige Befürchtungen persönlich ausräumen zu können.

Mit 1. März bekommt die Anstalt übrigens einen neuen Namen. Ab dann wird sie ein „forensisch-therapeutisches Zentrum“ sein. Wird sich, abgesehen vom Schild am Eingang, etwas ändern?

„Wir passen unsere Abläufe den neuen gesetzlichen Gegebenheiten an“, sagt Seichter, die selbst Psychologin und seit 2020 Chefin in Göllersdorf ist. Der Fokus werde noch mehr auf Therapie gelegt. Das Wording nach außen solle sich ändern, innerhalb der Mauern habe sich seit 40 Jahren eine wertschätzende Kultur im Umgang mit den Patienten entwickelt. Durch die Reformierung des Maßnahmenvollzugs wird nicht mehr von geistig abnormen Rechtsbrechern, die zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsunfähig waren, gesprochen, sondern von psychisch erkrankten Menschen, die straffällig geworden sind.

Generell soll der Maßnahmenvollzug laut Justizministerin Alma Zadić (Grüne) gerechter werden. Ziel ist, dass durch die Änderungen bei den Voraussetzungen für die Unterbringung deutlich weniger Menschen in den Maßnahmenvollzug kommen.

