Rabiater Häftling drohte mit Brandstiftung: Verurteilt

Eine geringe Frustrationsgrenze weist ein 27-Jähriger auf, für den das Landesgericht Korneuburg im Februar letzten Jahres die Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher angeordnet hatte. Angeklagt war der Mann nun wegen gefährlicher Drohung.

Es ging am 19. Juli 2021 um einen Nasenspray gegen seine Atemnot, der ihm – noch in Korneuburg – vom Anstaltspersonal verweigert wurde. Das deshalb, „weil sie alles Mögliche genommen haben, was süchtig macht“, versuchte Richterin Monika Zbiral, dem Beschuldigten zumindest im Nachhinein die Situation zu erklären.

Therapie-Trott: „Soll ich Luftsprünge machen?“

Nicht dass das die Beamten an diesem Tag nicht auch versucht hätten, aber ohne Erfolg. Daraufhin drohte der 27-Jährige, seine Zelle und sich selbst anzuzünden. Das sei ihm rausgerutscht, sagte der Angeklagte vor der Richterin. Auf deren Nachfrage, was die Justizwachebeamten denn nach so einer Drohung glauben müssen, gestand er ein: „Dass ich’s wirklich mach.“ Weswegen er an jenem Tag, nicht ohne „ziemlicher Gegenwehr“, in eine besonders gesicherte Zelle verbracht wurde.

Dem Sachverständigen Werner Brosch kam die Schlüsselrolle in diesem Schöffenverfahren zu. Er verwies darauf, dass die Ausnahmezustände des Betroffenen trotz der Behandlung in der entsprechenden Anstalt in Göllersdorf passierten. Ja, er besuche die Therapien, aber Brosch konnte „kein inneres Bedürfnis“ des Mannes feststellen: „Er arbeitet nicht aktiv mit.“ Das sah der 27-Jährige anders: „Ich tu ja mit. Soll ich Luftsprünge machen?“

Die neuerliche Einweisung, die der Schöffensenat anordnete, wurde umgehend mit der Ankündigung einer Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde mithilfe des Verfahrenshelfers Andreas Reiff bekämpft.

Was die Richterin möglicherweise über das Urteil hinaus beschäftigt, ist der Umstand, dass die Tat des Beschuldigten nicht in der für ihn vorgesehenen Anstalt in Göllersdorf, sondern in der „normalen“ Justizanstalt in Korneuburg stattfand, wo er seit dem Urteil vom Februar 2021 einsaß. Wenige Tage nach der Tat wurde der 27-Jährige endlich nach Göllersdorf verlegt.

