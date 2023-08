Mit Andreas Babler durchs Ziegelwerk

Andreas Babler will im Zuge seiner „Comeback-Tour“ die Sozialdemokratie zu ihrer früheren Stärke zurückführen. Zwischen einem Tour-Stopp in Ybbs an der Donau und einem abendlichen Besuch des Frequency Festivals in St. Pölten stand für den Bundesparteivorsitzenden der SPÖ auch ein Halt in Göllersdorf auf dem Programm.

Gemeinsam mit dem Chef der SPÖ Niederösterreich, Sven Hergovich, besuchte er das Wienerberger-Werk in Göllersdorf. „Ein Termin für die Comeback-Tour von Andreas Babler im Bezirk Hollabrunn ist gerade ebenfalls in Planung und wird in Kürze bekannt gegeben“, weiß SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger, der sich sehr über den hohen Besuch in seiner Heimatgemeinde freute.

Zentralbetriebsrat Gerhard Seban und Betriebsrat Gernot Weber nahm die SPÖ-Delegation, der sich auch der zweite Bezirksvorsitzende Richard Pregler, Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim, Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber, Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter und Bau-Holz Gewerkschafter Christian Kauer anschlossen, freundlich in Empfang und führten die Abordnung durch das Ziegelwerk. Dabei erhielten die Sozialdemokraten einen spannenden Einblicken und viele interessante Infos über die Arbeit im Werk. Seban erklärte zum Beispiel, warum Sonnenblumenkerne in die Ziegel eingearbeitet werden: Diese hinterlassen im Brennprozess kleine Luftlöcher, so bilden sich kleine Lufträume im Ziegel und das wiederum sei ein Vorteil für die Isolierung des Ziegels.