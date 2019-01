Das Rathaus am Göllersdorfer Hauptplatz soll einem Neubau samt Wohnungen, Veranstaltungssaal und Polizeiinspektion weichen. Diese Pläne wurden bereits 2017 präsentiert, Baubeginn hätte im Frühjahr 2018 sein sollen.

Doch der Zeitplan sollte sich ändern, da das Abklären der Finanzierung mit der Landespolizei langwierig war. Erst am Montag kam die Causa in den Gemeinderat. Davor waren nur der Gemeindevorstand – der den Grundsatzbeschluss fasste, die Planung und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben – sowie der Bauausschuss mit dem Projekt betraut. Zu wenig, wie die Gemeinderäte befanden.

„Warum gibt es nur ein Angebot?“

Denn Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP) wollte bereits darüber abstimmen, ob das Projekt unter Einbindung der Gemeinderäte und der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) in die Feinplanung und weiter in den Gestaltungsbeirat gehen solle. „Bis vor drei Monaten habt ihr nichts ausgeschickt, wir kennen keine Pläne. Und jetzt sollen wir stante pede ein Millionenprojekt beschließen?“, war Michael Raab (SPÖ) gegen die Vorgehensweise.

Die Grobplanung gehöre zuerst besprochen, das sei in diesem Gremium noch nicht passiert. Parteikollege Herbert Poisinger zählte einige „Fragezeichen“ zum Neubau auf: „Warum gibt es nur ein Angebot?“, erinnerte er an die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. Hier habe sich die Gemeinde durch das Einholen eines zweiten Angebots stolze 350.000 Euro gespart. Außerdem stellte er infrage, ob die – maximal – 28 Wohnungen überhaupt leistbar seien und wo die dazugehörigen Autos parken sollen. Eine Tiefgarage sei zwar geplant, doch nur für einen Pkw pro Wohnung.

Poisinger ist im Gemeindevorstand und im Bauausschuss vertreten. Darum musste er sich von Martin Klampfer (ÖVP) die Frage gefallen lassen, warum er in diesen Gremien nicht seine Meinung kundgetan hatte.

„Warum holen wir kein zweites Angebot ein? Dann sind wir gewiss, dass es eine Win-win-Situation ist“, wollte sich auch Ernst Suttner (FPÖ) absichern.

„Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der WAV?“

Stefan Hinterberger, Vorsitzender der SPÖ, konnte nicht verstehen, warum sich Reinwein so auf die WAV als Partner versteifte. Ein zweites Angebot könne etwaige Vorteile einer Zusammenarbeit mit der WAV vielleicht sogar untermauern.

Als sich die Diskussion zu sehr zuspitzte, beantragte Hinterberger eine Sitzungsunterbrechung, um sich mit FPÖ und Grünen zu beraten.

Danach wollte er eine Frage beantwortet wissen: „Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der WAV? Ist die Gemeinde auf sie zugegangen, oder umgekehrt?“ Reinwein blieb eine konkrete Antwort schuldig. Klampfer erbarmte sich, blieb aber vage: „Es gab bei anderen Projekte eine Zusammenarbeit mit der WAV.“

Die Gemeinde sei der WAV zu nichts verpflichtet, habe bisher für die Grobplanung nichts bezahlt, betonte Reinwein. „Heute fällt nur die Entscheidung, mit der WAV in die Feinplanung zu gehen.“ Selbst danach könne sich die Gemeinde noch gegen eine Umsetzung mit besagtem Wohnbauträger entscheiden. Er gab aber zu bedenken, dass die Pläne nicht wiederverwendet werden können und die Gemeinde von vorne beginnen müsste.

Die elf Mandatare der ÖVP stimmten dem Vorschlag des Bürgermeisters zu. SPÖ, FPÖ und die Grünen enthielten sich.