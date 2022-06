Schwammstadt in Bergau? "Wir schaffen Lebensqualität"

Werbung

Es war ein steiniger Weg, bis die Gemeinde in der Katastralgemeinde Bergau 4,5 Hektar Land erwerben konnte, das in Bauland umgewidmet werden soll. Jetzt geht es um das Bebauungskonzept des Areals.

Dabei gibt es zwei Varianten. Ein Standardkonzept für Siedlungen, oder, „weil man dort Platz hat“, wie Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP) meint, ein Konzept für eine Schwammstadt. „Damit können wir die vier Hektar zukunftsweisend nutzen“, ist Reinwein sicher.

Viel Grün soll sich etablieren, das Wasser gehalten und nachhaltig genutzt werden. Im Siedlungsgebiet soll es eine Parkanlage geben. „Das schaut gut aus“, sagt Reinwein, als er einen Planungsentwurf den Göllersdorfer Gemeinderäten zeigt. Diese stimmten alle dafür, die Idee der Schwammstadt in Bergau weiter zu verfolgen.

Nun müssen einige Dinge geklärt werden. „Der Preis ist wichtig, die Frage ist, was uns das alles kostet“, meinte SPÖ-Mandatar Stefan Hinterberger. Er ist froh, dass es hier zu einer gemeinsamen guten Lösung kommt, nachdem es beim Ankauf der Grundstücke heftige Diskussionen um die Übernahme der Immobilienertragssteuer gab und der Ankauf fast geplatzt wäre.

„Die Versickerung muss gut funktionieren und wenig gewartet werden müssen“, spricht der Gemeindechef einen weiteren Punkt an. FPÖ-Gemeinderat Ernst Suttner wollte wissen, ob man die Größe der Parzellen in der zweite Phase der Freigabe noch verändern könne, wenn man merkt, dass größere Bauplätze gefragt sind. „Es ist nichts in Stein gemeißelt“, versicherte Vizebürgermeister Martin Schirmböck (ÖVP). Allerdings würde die Gemeinde die Baugründe „eher klein“ halten. „Falls die Marktentwicklung so bleibt, wird dir eh schlecht, wenn du einen großen Bauplatz kaufst“, denkt er an die aktuellen Preisentwicklungen.

Leistbare Bauplätze für junge Gemeindebürger

Martin Holzer (ÖVP) informierte, dass die Bauplätze zwischen 500 und 680 Quadratmeter groß sein werden. „Ich glaube, das ist richtig so.“ Dem stimmte Hinterberger „100-prozentig“ zu. „Wir müssen möglichst viele Junge aus unserer Gemeinde unterbringen“, ist sein Ziel, darum müssen diese erschwinglich bleiben. Viele Häuslbauer könnten sich gar keinen großen Bauplatz mehr leisten können.

Für Josef Peer, Mandatar der Bürgerliste, ist es wichtig, dass die „Gemeinde die Gestaltung in der Hand hat“. Er führt hier die Siedlung Hübelgrund in Schöngrabern als schlechtes Beispiel an. „Da baut jeder, wie er will.“ Das soll in Bergau nicht geschehen, das Erscheinungsbild soll gewahrt bleiben.

1,2 Hektar bleiben öffentliche Fläche und werden nicht verbaut, betont der Vizebürgermeister, dass dies nur möglich sei, weil die Gemeinde das gesamte Areal erworben hat. „Wir schaffen Lebensqualität“, kommentierte Martin Klampfer (ÖVP) diese Tatsache, dass für „klimatechnische Dinge“ sehr viel Raum vorgesehen ist. „Wenn wir’s uns leisten können, müssen wir es machen“, sprach sich Hinterberger klar für die planerische Weiterverfolgung der Schwammstadt-Pläne aus.

