Sperrstunde für Würstelstand: „Es zahlt sich nicht mehr aus“

Nach den Schließungen der „Kondi“ und des kurzlebigen Nachfolger-Lokals, dem „Bistro Göllersdorf“, wird Göllersdorf erneut um einen Gastronomie-Betrieb ärmer. Dieses Mal resignierte der Imbiss auf der Schanz, im Ort oft nur „Würstelstand“ genannt. Das Lokal rund um Betreiber Helmut Wurm öffnete am vergangenen Freitag zum letzten Mal seine Pforten.

Das Aus des Imbisses nach 20 Jahren Betrieb begründet Wurm nach NÖN-Anfrage mit der anhaltenden Teuerung. Eine „saftige EVN-Nachzahlung“ sowie behördliche Gebühren hätten die Situation verschärft. „Es zahlt sich nicht mehr aus. Ich könnte das Bier und den Wein um zwei Euro teurer machen, um mit den Kosten hinzukommen, aber es geht sich nicht mehr aus“, ist der Betreiber betrübt.

Ich könnte das Bier und den Wein um zwei Euro teurer machen.“

Helmut Wurm, Gastronom

Frustrierend sei in dieser Zeit die fehlende nachhaltige Unterstützung aus der Politik – und das nicht nur für die Gewerbetreibenden. Einmalzahlungen seien schlichtweg nicht ausreichend, um die Probleme nachhaltig zu lösen. So fühle sich Wurm von der Politik im Stich gelassen. Mit diesen Gefühlen scheint er nicht alleine zu sein. So beobachtete er: „Aus meinem Umfeld habe ich schon von einigen Gewerbetreibenden gehört, dass sie sich überlegen, zuzusperren.“ Damit sehe derzeit die Zukunft der Wirtschaft nicht gut aus.

Der Imbiss feiert jedenfalls am 15. Oktober eine offizielle Abschiedsparty und bedankt sich in der Einladung bei seinen Stammgästen für die jahrelange Treue. Wurm selbst möchte sich nach dem Imbiss-Aus nicht unterkriegen lassen: „Untergehen werde ich sicher nicht.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.