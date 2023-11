SPÖ-Forderung: Geld für Kinderbetreuung statt für Hauptplatzprojekt

„Ab Februar brauchen wir eine achte Kindergartengruppe“, erklärt Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP), weshalb im Großstelzendorfer KJUBIZ zusätzlicher Raum angemietet wurde. Dort befindet sich derzeit ein Zusatzquartier des Göllersdorfer Kindergartens. „Wir haben schon damals eine mögliche Erweiterung mit der Pfarre vereinbart“, schildert der Bürgermeister im NÖN-Gespräch.

Der Mietvertrag wurde nun verlängert, die Gemeinde führt Adaptierungsarbeiten durch, damit im Februar die zusätzliche Gruppe einziehen kann. „Das ist ein tragfähiges System“, ist Reinwein froh über die gute Zusammenarbeit mit der Pfarre.

Denn der Göllersdorfer Kindergarten platzte schon vor der Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ aus allen Nähten. Darum wurde ein Arbeitskreis geschaffen, der sich mit der Planung eines neuen Kindergartens und einer Tagesbetreuungseinrichtung beschäftigt. „Ein Grundstück in Göllersdorf haben wir bereits gefunden und gekauft“, dankt Reinwein seinem Vize Martin Schirmböck, der hier die Gespräche führte. Jetzt können die konkreten Planungen beginnen. Eine Prognose, wann mit dem Bau begonnen werden soll, traut sich der Gemeindechef in der derzeitigen Situation nicht abzugeben.

Container für Kleinkinder als Übergangslösung?

SPÖ-Mandatar Stefan Hinterberger gehört dem Gremium an, das sich mit der Planung des neuen Kindergartens beschäftigt. „Alle Parteien ziehen hier an einem Strang, das ist erfreulich“, sagt er. Doch bis Kindergarten und Tagesbetreuung errichtet sind, sollte sich die Gemeinde Gedanken über eine Übergangslösung machen. „Göllersdorfs Bürger müssen derzeit in Sachen Kleinkindbetreuung auf Angebote in anderen Gemeinden ausweichen, doch dies ist immer schwieriger, da auch hier der Platz knapp wird“, weiß Hinterberger.

Daniela Poisinger, Vorsitzende der SPÖ-Frauen Göllersdorf, kann dem Vorschlag einer Übergangslösung viel abgewinnen. „Von Bürgern ist zum Beispiel die Idee eingebracht worden, dass eine vorübergehende Kleinkindergruppe mittels Containerlösung realisiert werden könnte.“ Die zweifache Mutter weiß aus Erfahrung, dass viele Frauen mangels Kinderbetreuungsplatz nur Teilzeit arbeiten gehen oder eine Zeit lang ganz zu Hause bleiben.

Thomas Dorfner, Daniela Poisinger und Stefan Hinterberger (v.l.) von der SPÖ Göllersdorf wünschen sich einen Übergangslösung für eine Kleinkindbetreuung, bis der neue Kindergarten errichtet ist. Foto: SPÖ Göllersdorf

Hinterbergers Stellvertreter Thomas Dorfner hat sich über die Finanzierung Gedanken gemacht: „Statt einer millionenschweren Komplettumgestaltung des Göllersdorfer Hauptplatzes, die sich ÖVP und Bürgerliste wünschen, könnte der Hauptplatz um wenig Geld ordentlich hergerichtet werden.“ Hier hätte die SPÖ zuhauf Vorschläge gemacht. Dadurch würde genügend Geld übrig bleiben, um eine vorübergehende Kleinkindbetreuung zu finanzieren.

Hauptplatzprojekt bisher einstimmig beschlossen

„Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagt Bürgermeister Reinwein. Er wundert sich über Hinterbergers Sinneswandel. „Bis zur Feinplanung ist beim Hauptplatzprojekt alles einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden“, betont er. Außerdem wurden Leader-Förderungen lukriert. Was die Grobplanungen ergeben haben, werde den Bürgern präsentiert.

Göllersdorf habe bisher keine Tagesbetreuung für Kleinkinder gebraucht, da sich Eltern solche Einrichtungen am Weg zu ihrer Arbeit in anderen Gemeinden gesucht haben. „Doch die brauchen durch die Betreuungsoffensive des Landes die Plätze nun selbst“, weiß der Bürgermeister.