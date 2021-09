Die Petition zum Ausbau der Weinviertler Schnellstraße S 3 im Abschnitt Göllersdorf-Großstelzendorf, die die Göllersdorfer SPÖ im Juni initiiert hat, wurde von SPÖ-Nationalratsabgeordnetem Rudolf Silvan im Parlament eingebracht. Der Petitionsausschuss muss das Anliegen in der Oktobersitzung nun behandeln.

315 Personen haben die Petition der Sozialdemokraten unterzeichnet. „Ich erhoffe mir nun auch eine breite Unterstützung im Nationalrat und damit eine Zuweisung an den Verkehrsausschuss, damit eine inhaltliche Behandlung erfolgen kann“, sagt Göllersdorfs SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger. Er weist auch darauf hin, dass der Gemeinderat eine ähnliche Resolution zur Verbesserung in diesem Streckenabschnitt einstimmig verabschiedet hat. „Die FPÖ hat ebenfalls eine eigene Petition gestartet“, erinnert Hinterberger, der sich wünscht, dass das Verkehrsministerium das Anliegen der Gemeindebürger endlich aufgreift.

Schulterschluss zwischen SPÖ und FPÖ

Christian Lausch (FPÖ) will im Parlament für S 3-Ausbau kämpfen. NÖN

Mit der Freiheitlichen Petition, sie zählt 200 Unterstützer, wird sich der Ausschuss ebenfalls in der Oktobersitzung beschäftigen. „Hier wird es mit der SPÖ einen Schulterschluss geben. Ich werde gemeinsam mit Rudolf Silvan um diesen Ausbau kämpfen, damit die Bevölkerung mehr Sicherheit hat und die Wirtschaft vorangetrieben werden kann“, kündigt FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch an.

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Petitionen? Die SPÖ fordert, den bisher zweispurigen Abschnitt, auf drei Fahrspuren auszubauen. Die Freiheitlichen einen Vollausbau. Für Lausch stehen die Petitionen nicht im Widerspruch. „Wir sind mit allem zufrieden.“

Straße von Hollabrunn bis Stockerau gefährlich

Rot und Blau seien sich einig, dass die Straße von Hollabrunn bis Stockerau gefährlich sei. Lausch räumt ein, dass es zwar keine frontalen Zusammenstöße mehr gibt, seit die Betontrennwände errichtet wurden, aber: „Gerade Führerscheinneulingen macht die Straße Angst“, denkt der Ziersdorfer an die einspurigen Engstellen. „Die Pendler in Hollabrunn werden immer mehr“, spielt er auf den enormen Zuzug in die Bezirkshauptstadt an. Darum müsse auch die Infrastruktur ausgebaut werden.

„Wenn die Verkehrsministerin die Straßen schon hasst, dann sollte sie mit ihrem grünen Daumen wenigstens den Bahnausbau vorantreiben“, vermisst Lausch, dass beim Thema zweigleisiger Ausbau der Nordwestbahnstrecke unter der Grünen Verkehrsministerin etwas weitergeht.

Er habe sich bereits in die Oktobersitzung des Petitionsausschusses hineinreklamiert, um dort für den Ausbau der Weinviertler Schnellstraße zu kämpfen.