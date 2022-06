Tag der Generationen: „Es muss mehr Kinderlachen geben“

Werbung

Der „Tag der Generationen“ der SPÖ stand heuer ganz im Zeichen der jüngsten Teilnehmer. Mit diesem Fest wollten die Göllersdorfer Roten nämlich die Gründung ihrer eigenen Ortsgruppe der Kinderfreunde feiern. Deswegen gab es alles, was die Kinderherzen begehrten: von Kinderschminken und Kasperl bis hin zu einer Buttonstation und einer Hüpfburg.

Ähnlich wie beim „Blaulichttag“ im Sommer waren alle Blaulicht-Organisationen vor Ort und vermittelten den Kindern mit viel Spaß wichtige Hinweise. Deren Einbindung spiegelt wider, worauf die Göllersdorfer Kinderfreunde ihren Fokus legen: „Mir ist die Verkehrsschulung sehr wichtig. Die Kinder sollen gut Radfahren können und sich aktiv bewegen können“, erklärt Roland Hanifl, der gemeinsam mit Tamara Raberger die Kinderfreunde leiten wird.

Deswegen konnten die Kinder direkt vor Ort bei einem Radparcours oder dem Zielspritzen bei der Feuerwehr ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ein großer Vorteil der Ortsgruppe: Man sei „viel flexibler“ und könne selbst entscheiden, an welchen Veranstaltungen man teilnehmen möchte. Die Göllersdorfer Kindefreunde wollen sich etwa am Ferienspiel beteiligen.

Endlich: Hüpfburgen kommen zum Einsatz!

Dass es nun eine Ortgruppe in Göllersdorf gibt, freut den Bezirksvorsitzenden der Kinderfreunde Richard Pregler besonders. „Es ist schön, dass es in Göllersdorf funktioniert hat. Damit sind wir jetzt fünf Organisationen im Bezirk und können endlich mehr Feste veranstalten.“ Besonders positiv sei, dass jetzt die drei im 2019 gekauften Hüpfburgen zum Einsatz kommen. Sehr zur Freude der Kinder.

Begeistert von der Initiative der Göllersdorfer ist der Nationalratsabgeordnete und Landesvorsitzende der Kinderfreunde Andreas Kollross. Mit dieser neuen Gruppe sei die Familie der Kinderfreunde um ein kleines Stück größer geworden. Die größte Familienorganisation habe ganz klar eine Priorität: „Es muss in der Gemeinde immer mehr Kinderlachen geben“, sagt Kollross. Deswegen sei es wichtig, dass viele Veranstaltungen wie jene in Göllersdorf in möglichst vielen Gemeinschaften stattfinden.

