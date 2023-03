Traum vom eigenen Lokal mit „Ocsid“ erfüllt

Im Oktober des Vorjahres musste das Lokal auf der Göllersdorfer Schanz schließen. Wie berichtet konnte Helmut Wurm die EVN-Nachzahlung nicht stemmen und schloss den Würstelstand.

Bereits wenige Monate später trägt das Lokal einen neuen Namen: „Ocsid“. Die Eröffnungsfeier fand Anfang März statt. „Ich habe zufällig erfahren, dass der alte Besitzer aufhören möchte. Ich wusste, ich muss schnell sein, wenn ich es haben will“, erzählt Besitzer und Gastronom Christian Aubrunner, der vielen auch unter dem Spitznamen „Audi“ bekannt ist.

„Mein Wunschtraum war schon immer ein eigenes Lokal, es ist aber in meinem ganzen Leben immer anders gekommen.“ Hobbymäßig übernahm der Untermallebarner (Bezirk Korneuburg) die Gastronomie bei sämtlichen Vereinen und war Veranstalter von zahlreichen Partys in der Umgebung. Durch eine ehemalige Beziehung sei er zu einer Fensterfirma gekommen, mit der Aubrunner viele Jahre selbstständig war: „Die Firma ist super gelaufen. Nur eigentlich war das nicht meine Welt.“

So gab er alles auf und absolvierte eine Befähigungsprüfung, um als Gastronom tätig zu werden. „Dann habe ich zum Suchen angefangen und es kam Corona. Ich habe eher etwas in der Umgebung gesucht, aber auch Wien kam infrage“, sagt der neue Göllersdorfer Lokal-Betreiber. In Göllersdorf sei er zur Schule gegangen und kenne viele Ansässige, zudem ist es nur wenige Minuten von seinem Wohnort Untermallebarn entfernt.

Doch was hat der Name „Ocsid“ auf sich? Er führt zurück auf eine kleine Geschichte: „Ich war auf einer Party und habe einen Freund angerufen, weil ich nicht wusste, wo ich bin und wie ich heimkomme.“ Der Freund riet ihm, nach Schriftzügen Ausschau zu halten, um seinen Standort zu erfahren. „Ständig habe ich dann ,Ocsid‘ gesagt. Später erst habe ich verstanden, dass ich Disco von hinten nach vorne gelesen habe“, lacht Aubrunner. „Dann habe ich mir gedacht, dass sich der Name gar nicht schlecht anhört. Jetzt ist er sogar als Wortmarke geschützt.“

Dekoration erinnert ganzjährig ans Oktoberfest

Die Eröffnungsfeier sei jedenfalls ein voller Erfolg gewesen. „So viele Gäste sind gekommen und es kommt auch täglich neues Publikum. Bis jetzt läuft es über meinen Erwartungen“, freut sich der Gastronom.

Auf der Speise- und Getränkekarte werden neben Kaffee, verschiedenen Weinen, Bier, Longdrinks und antialkoholischen Getränken auch kleine Snacks wie überbackene Brote, Gulasch und Hot Dogs angeboten. Einrichtungstechnisch wird das gemütliche Lokal ganzjährig ans Oktoberfest erinnern. „Besonders stolz bin ich auf ein Bier von einer oberösterreichischen Privatbrauerei“, sagt Aubrunner und freut sich auf zahlreiche neue Gäste und künftige Veranstaltungen im neuen Lokal.

