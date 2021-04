„Wir müssen das Volk befragen. Aber nicht jetzt.“ Der Standpunkt von ÖVP-Bürgermeister Josef Reinwein ist deutlich: Er will die Volksbefragung, ob das Göllersdorfer Rathaus neu gebaut oder saniert werden soll, erneut verschieben. Einmal stimmte der Gemeinderat einer Fristverlängerung bereits zu. Demnach hätte eine Befragung bis spätestens Ende Juni 2021 stattfinden sollen. Dieser Termin hält nun nicht: Die Bürgermeisterpartei setzte sich mit ihren elf Stimmen gegen jene der drei Oppositionsparteien (zehn Stimmen) durch. Die Frist, eine Volksbefragung abzuhalten, wurde bis Ende 2021 verschoben.

„Die Zahlen geben es nicht her“, erklärt der Bürgermeister seine Beweggründe. Am Tag der Gemeinderatssitzung (20. April) waren in der Marktgemeinde neun Corona-positive Fälle bekannt. Im Bezirk lag der Inzidenzwert an diesem Tag bei 121,5. Das entsprach 62 Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen. „Wir haben gesehen, wie schnell sich ein Cluster bilden kann", denkt das Gemeindeoberhaupt an den Cluster im Kindergarten.

Opposition teilt Bedenken der ÖVP nicht

Das Rathaus-Projekt müsse den Bürgern vor einer Befragung präsentiert werden; Zusammenkünfte sind derzeit aber nicht möglich. „Wir können die Varianten online präsentieren“, warf Shurga Schrammel (Bürgerliste) in die Diskussion ein. „Da haben nicht alle Zugriff“, winkte Martin Klampfer (ÖVP) sofort ab. Er pflichtete dem Gemeindechef bei - das Risiko, bis Ende Juni eine Volksbefragung abzuhalten, sei einfach zu groß. Außerdem müsse ein solch wichtiges Projekt anständig präsentiert werden.

„Wir können auch Zettel austeilen, um die Leute zu informieren, so wie die letzten 100 Jahre“, meinte Isabella Raberger (SPÖ). Das Argument, dass die ÖVP die Wahlkommissionen schützen möchte, ließ sie nicht gelten: „Wir sitzen ja auch in den Teststraßen, mit Masken. Das ist doch dasselbe.“ Rückendeckung bekam die Sozialdemokratin hier von FPÖ-Mandatar Ernst Suttner: „Wir haben auch die Plexiglasscheiben …“

"Neue Entwicklungen" im Rathausprojekt sind noch geheim

Doch die Bedenken rund um die Pandemie sind nicht der einzige Grund, weshalb die ÖVP die Befragung später in diesem Jahr durchführen will. „Es liegt etwas vor, das aber noch nicht fertig ist“, gab sich Reinwein kryptisch, als er auf den Stand der Planungen der WAV – jenem Wohnbauträger, mit dem ein Neubau des Rathauses samt Wohnungen realisiert werden könnte – angesprochen wurde.

„Es gibt neue Entwicklungen“, sagte Vizebürgermeister Martin Schirmböck. Entwicklungen, die das gesamte Projekt komplett ändern könnten. Konkreter wurden die Mandatare der Bürgermeisterpartei nicht. Das ärgerte die Opposition: „Seit 2019 haben wir keine neuen Informationen bekommen!“, ist Michael Deninger (Bürgerliste) sauer.

ÖVP stimmte für Fristverlängerung

„Wir holen euch ins Boot, aber das Ei ist noch nicht gelegt“, wollte Schirmböck beruhigen. Wann „das Ei“ gelegt wird, wusste aber auch er nicht. Das angesprochene „Wir“ seien „ein paar Leute“ der ÖVP, wie Klampfer auf Druck der Opposition schließlich zugab. „Das ist ein Gemeindeprojekt und nicht eines der ÖVP“, war Deninger verärgert, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird. „Es gibt Neuigkeiten. Die werden eingearbeitet. Wir wollen nicht wieder mit einem halbfertigen Projekt hinausgehen“, erklärte Klampfer.

Schließlich wiederholte der Bürgermeister den Antrag, die Frist für die Volksbefragung bis Ende 2021 zu verlängern. Dies sei eine mehrheitliche Empfehlung des Gemeindevorstands. Einstimmig wurde die Entscheidung nicht getroffen: Die Mandatare der ÖVP setzten die Fristverlängerung durch, die Opposition stimmte dagegen.