Verstoß gegen Verbotsgesetz: "Ich hab' das aus Spaß g'sagt"

Ein Insasse (43) der Justizanstalt in Göllersdorf hatte über zwei Monate lang drei Probleme mit seinem Zellengenossen, einem Algerier: Er wäscht sich nicht, raucht Kette und schnarcht extrem laut. Das alles wühlte den seit 2011 untergebrachten Mann an einem Septembermorgen des letzten Jahres so dermaßen auf, dass er ins Dienstzimmer der Beamten ging und einen anderen Zellengenossen verlangte.

Es entspann sich eine Diskussion mit den Justizwachebeamten, die darin gipfelte, dass er einen Österreicher als Zellenkollegen forderte, was er mit dem Satz „Alle Ausländer gehören vergast“ sowie dem Hitler-Gruß unterstrich.

Nach 14 Verurteilungen seit 1993 war der Geschworenenprozess, der bei einem Verstoß gegen das Verbotsgesetz zwingend vorgesehen ist, eine neue Erfahrung für den 43-Jährigen. Richter Helmut Neumar, der den Angeklagten schon kannte, erkundigte sich zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg nach dem Befinden des Mannes. Danach leitete er jovial, aber direkt über: „Warum sagen S’ so was?“

„Ich hab das aus Spaß g’sagt“, so der 43-Jährige, der seit 14. Juli 2020 in Göllersdorf untergebracht ist. Er habe nichts gegen Ausländer, er selbst stamme aus einer Minderheit, der Jenische. Und er habe jetzt einen türkischen Zellengenossen, mit dem er gar keine Probleme habe: „Der Türke schnarcht leise, das hör’ ich fast nicht.“

Neumar hinterfragte auch, ob dem Gesagten und dem Gruß eine Gesinnung zugrunde liegt. Der 43-Jährige ließ aber vor den Geschworenen keinerlei Sympathien für die Person Hitler („Der hat einfache Leute umgebracht.“) oder den Nationalsozialismus („Die haben Juden vergast.“) erkennen. Das heißt, er wisse auch, dass das, was er gemacht habe, verboten ist, wollte der Richter wissen. „Ja.“ Dementsprechend stellte Staatsanwalt Ronald Schaffer die Zurechnungsfähigkeit des 43-Jährigen zum Tatzeitpunkt in den Vordergrund – und somit die bewusste Tatbegehung.

Verteidiger überzeugt mit seinem Schlussplädoyer

Verfahrenshelfer Martin Janda strich vor den Geschworenen hervor, dass sein Mandant nicht umsonst in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht sei. Auch richteten sich dessen Aggressionen eher gegen sich selbst, wie eine erst kürzlich erfolgte Selbstverletzung beweise, als er sich einen Kuli in den Bauch stieß. Auch bezweifelte Janda, dass sein Mandant mit den Taten den Nationalsozialismus verherrlichen wollte. Das sahen die Geschworenen auch so: Freispruch.

