Es war die erste Sitzung, die im Übergangs-Rathaus in Göllersdorf stattfand, und in der über die Zukunft des neuen Amtsgebäudes entschieden wurde. Vorweg: So viel Einigkeit wie Donnerstagabend (7. Juli) gab es bei diesem Thema noch nie.

Einstimmig wurde nämlich beschlossen, dass es keine Volksbefragung geben wird, ob das Rathaus neu gebaut oder das alte Gebäude doch saniert werden soll. Einstimmig war auch der Beschluss, wie es mit dem Projekt weitergeht: Es wird neu gebaut.

"Eine Volksbefragung ist nicht notwendig", sagte Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP). Er war sichtlich froh darüber, dass sich alle Parteien endlich einig geworden sind, wie es weitergehen soll.

Göllersdorf bekommt modernes Gemeindezentrum

Am 24. Juni wurden beide Varianten, Neubau und Sanierung, präsentiert. Das Ergebnis: Zwischen den beiden Optionen ist der finanzielle Unterschied nicht besonders groß. Ein Neubau biete allerdings mehr Entwicklungsmöglichkeiten.

Darum wird der Wohnbau mit der gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) weiter verfolgt, allerdings anders, als bisher geplant: Es soll ein modernes Gemeindezentrum entstehen, mit Gemeindeamt, Polizeiposten, Ordinations- und Geschäftsflächen sowie Wohnungen im Zentrum. Dazu werden Flächen neben dem Rathaus angekauft.

Hinterberger: "Wir sind die Entscheidungsträger"

"Wir sind dankbar, dass unsere Bedenken aufgenommen wurden und wir mitreden durften", sagte Stefan Hinterberger (SPÖ). Denn ein Wunsch der Sozialdemokraten wird mit dem neuen Projekt erfüllt: Die Gemeinde bleibt Eigentümer des Gemeindamts sowie des Saals dahinter. Der Chef der Göllersdorfer Roten erklärte außerdem, warum die Volksbefragung abgesagt wurde: Es gebe nun ein Projekt, das alle Mandatare wollen. "Wir sind die Entscheidungsträger und wir wollen dem Volk nicht etwas vorlegen, das wir gar nicht wollen."

Darum fiel auch der Grundsatzbeschluss der Wohnbaueigentümergemeinschaft mit der WAV einstimmig aus.

Reinwein: "Starkes Zeichen der Gemeinsamkeit"

"Danke an jeden Einzelnen, das ist ein starkes Zeichen der Gemeinsamkeit", betonte der Bürgermeister. "Es ist ein sehr denkwürdiger Abend", war auch Vizebürgermeister Martin Schirmböck anzusehen, wie froh er über diese Lösung ist. Das Projekt sei lange und reiflich diskutiert worden, jetzt "schaffen wir im Zentrum etwas, das nur gut sein kann; ich bin überglücklich".

Nach der Sitzung - die für die Gemeinderäte noch länger andauern sollte, weil im nicht öffentlichen Teil das nächste heikle Thema, die Bauplatzschaffung in Bergau, diskutiert wurde - gab es sogar eine gemeinsame Aussendung aller Parteien, in der die Eckpunkte des Projekts erklärt wurden.

Rathaus neu: