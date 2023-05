Zum Muttertag: Musik direkt ins Herz

Es war bereits das 17. Mal, dass die Querflötenklasse von Elisabeth Neuteufel in der Göllersdorfer Pfarrkirche eine Muttertagsmesse am Abend vor dem Muttertag organisierte und gestaltete. Erstmals hatten heuer aber die jungen Sängerinnen des Hollabrunner Musikschulchor „Voci Chiare“ unter der Leitung von Bernadette Eliskases-Tuzar einen Gastauftritt.

Kaplan Clement Zohagnan war schon während des Gottesdienstes so begeistert, dass er die Messbesucher mehrmals zu einem Zwischenapplaus aufforderte.

Im Anschluss an die Messe wurde ein kurzweiliger Konzertteil geboten, in dem beide Ensembles einige Highlights aus ihrem Repertoire vortrugen. Unvergesslich war der Moment, als Konrad Leeb das Glockenspiel aus Mozarts „Zauberflöte“ zum Leben erweckte und dazu die hellen Stimmen „Das klinget so herrlich, das klinget so schön“ sangen.

Besonders herzlich bedankte sich Bürgermeister Josef Reinwein bei allen Mitwirkenden und gratulierte allen Müttern, wobei er von den jüngsten Musikerinnen Rosen verteilen ließ, während dazu das flotte Querflötenstück „The Girlfriends“ erklang. Erstmals waren zwei neue Muttertagslieder - Gedichte von Elisabeth Neuteufel über „Norwegian Folksong“ und „Let‘s twist again“ - zu hören.

Bei der anschließenden Agape im Pfarrhof fand dieser liebevoll gestaltete Vorabend zum Muttertag einen würdigen Ausklang.

